Преемник Джонсона: британские консерваторы хотят выбрать нового премьера до сентября

В то же время оппозиционеры из Лейбористской партии считают, что Джонсон должен уйти полностью, а разговоры о его пребывании на посту премьера до сентября — это глупость.

После острого политического кризиса в Великобритании премьер-министр подал в отставку с поста лидера Консервативной партии, положив начало гонке за нового премьера. В связи с этим, Консервативная партия планирует к 21 июля сократить число кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании до двух человек, а к сентябрю выбрать нового лидера, сообщает агентство Bloomberg.

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Парламентская группа от Консервативной партии — комитет 1922, который устанавливает порядок проведения конкурса на лидерство планирует завершить первый этап к 21 июля, поскольку в это время парламент уходит на летние каникулы.

Затем потребуется около шести недель для завершения второй части процесса, в ходе которой рядовые тори проголосуют и выберут из двух последних кандидатов нового премьер-министра.

Стоит отметить, что сам Борис Джонсон заявил, что он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран преемник на основе конкурса лидеров, который должен состояться в ближайшие недели.

"Сейчас видно желание Консервативной партии парламента, чтобы у партии появился новый лидер и, следовательно, новый премьер-министр. И я договорился с сэром Грэмом Брейди, председателем нашего депутатского корпуса — процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас. График будет представлен на следующей неделе", — заявил Джонсон, выступая на Даунинг-стрит.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что Джонсон должен уйти полностью и что "не должны вестись глупые разговоры о том, чтобы ему продержаться еще несколько месяцев".

Стармер отметил, что если Консервативная партия не поддержит сохранение Джонсона на своем посту, она может рекомендовать королеве назначить другого консервативного представителя в качестве временного кандидата, например нынешнего заместителя премьер-министра Доминика Рааба.

Однако в любом случае весь процесс должен быть завершен к сентябрю и в этом вопросе сошлись как лейбористы, так и консерваторы.

Ранее Фокус детально рассказал, кто может заменить Бориса Джонсона в качестве лидера Консервативной партии и главы правительства. В числе первых кандидатов рассматриваются Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и бывший министр образования Надхим Захави.