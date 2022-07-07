Преемники Бориса Джонсона: кто из кандидатов "выгоден" Украине в условиях войны (фото)

Фокус в материале детально рассказывает, кто может заменить Бориса Джонсона в правительстве и на должности главы Консервативной партии, и какие кандидатуры сейчас рассматриваются в правящей политсиле.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон официально объявил об уходе с должности главы правительства и руководителя Консервативной партии. Политик будет исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании до тех пор, пока не пройдут выборы. Фокус в материале детально рассказывает, кто может заменить Бориса Джонсона в Кабинете министров и на должности главы Консервативной партии, и какие кандидатуры сейчас рассматриваются в правящей политсиле.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отставка Бориса Джонсона — кандидатуры на должность нового премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон ушел в отставку после того, как чиновники британского правительства начали массово увольняться на фоне скандала вокруг представителя Консервативной партии Криса Пинчера, которого обвиняли в домагательстве. Bloomberg отмечает, что на сегодняшний день нет явного фаворита, который может возглавить новый состав Кабмина Великобритании.

Лиз Трасс. Глава министерства иностранных дел Королевства и соратница Бориса Джонсона. Возглавляя дипломатическое ведомство, чиновница заняла четкую позицию в отношении военной агрессии РФ против Украины и вела переговоры с Евросоюзом о сотрудничестве после Brexit. Журналисты также называют Лиз Трасс поклонницей Маргарет Тэтчер, которая обрела популярность в британском обществе после заключения торговых сделок с десятками иностранных государств.

Глава МИД Великобритании также призывала Украину проводить мирные переговоры с Россией только после военного поражения Кремля.

"Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе", — заявляла дипломат на саммите НАТО, который проходил в конце июня в Мадриде.

Более того, Лиз Трасс поддержала инициативу о конфискации российских активов в пользу Украины. По ее словам, правительство Великобритании уже разрабатывает механизм, который будет регулировать распределение заблокированных средств .

"Я поддерживаю эту концепцию (конфискация активов РФ в пользу Украины — ред.). Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", — утверждала Лиз Трасс.

Британский дипломат также призывала страны Запада увеличить военную и финансовую помощь Украине, чтобы у Киева была возможность защитить свою независимость и свободу.

[ + – ] Лиз Трасс может заменить Джонсона в правительстве и партии Фото: ТАСС

Надхим Захави. Бывший министр образования Великобритании, нынешний канцлер Казначейства Королевства. По данным журналистов, Захави также считается фаворитом в борьбе за должность главы Консервативной партии и правительства. Накануне отставки экс-министр образования выразил поддержку Борису Джонсону. Надхим Захави после прихода в Казначейство может обрести популярность благодаря снижению налогов, которого добиваются консерваторы в течение последнего времени.

Украинцев после полномасштабного вторжения ВС РФ британский политик назвал "храбрыми львами", которые достойно сражаются, защищая свою страну. Надхим Захави также поддерживает усиление санкционного давления на Кремль и привлечение солдат российской армии к ответственности за совершение военных преступлений.

"Важно помнить, что есть доказательства того, что в Украине были совершены военные преступления. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб работал с международным уголовным судом, чтобы убедиться, что эти доказательства хорошо задокументированы, хорошо собраны, чтобы те, кто совершает военные преступления, знали, что придет день расплаты", — заявлял Захави, комментируя возможность создания трибунала.

Кроме этого, чиновник, занимая должность главы министра образования, настаивал на увеличении числа классов в британских школах, чтобы украинские дети могли без проблем адаптироваться к учебному процессу в Великобритании.

"Я знаю по своему собственному 11-летнему опыту, что лучшее место для получения образования всеми детьми — это школы. Посещение школы жизненно важно, чтобы помочь прибывшим украинским детям как можно быстрее интегрироваться в общество", — отмечал Захави.

[ + – ] Надхим Захави может заменить Бориса Джонсона

Риши Сунак. Экс-канцлер Казначейства Великобритании, который ушел в отставку 5 июля 2022 года. Журналисты Bloomberg очертили Риши Сунака "бывшим золотым мальчиком", который смог построить хорошую карьеру в британском правительстве.

"Его отставка из-за экономических разногласий с Джонсоном, а также тон поведения правительства могут принести ему новых поклонников. У него также может быть преимущество перед министрами Трасс и Захави, которые остались в правительстве", — говорится в статье агентства.

Однако, как отмечает Bloomberg, кандидатура Риши Сунака, хоть он владеет авторитетом в Консервативной партии, может быть негативно воспринята обществом из-за недавнего повышения налогов.

Стоит напомнить, что супруга потенциального преемника Бориса Джонсона Акшата Мурти угодила в скандал после того, как британская оппозиция выявила у бизнесвумен долю в индийской транснациональной компании Infosys, которая продолжает работать в России после вторжения в Украину. Сам Риши Сунак утверждал, что не имеет никакого отношения к корпорации.

Экс-канцлер Казначейства публично осуждал вторжение ВС РФ в Украину и заявлял, что полномасштабная война может негативно отразиться на экономике Великобритании. По словам Риши Сунака, Соединенное Королевство заинтересовано в том, чтобы Владимир Путин проиграл, а Россия капитулировала.

"Мы знаем, что вторжение России в Украину создает значительную экономическую неопределенность, и мы будем продолжать следить за его влиянием на Великобританию. Жизненно важно, чтобы мы встали на сторону народа Украины, чтобы поддержать наши общие ценности свободы и демократии, и чтобы Путин потерпел поражение", — утверждал ранее британский политик.

Риши Сунак также проводил параллели между Борисом Джонсоном, отстаивавшего идею Brexit, с украинцами, которые продолжают защищать свою страну от оккупантов.

"Британцы проголосовали за Brexit в таком большом количестве, поскольку они хотели быть свободными, чтобы делать что-то по-другому, и чтобы эта страна могла управлять сама собой. Я знаю, что это инстинкт народа этой страны, как и народа Украины, который каждый раз выбирает свободу", — заявлял Сунак.

[ + – ] Риши Сунак может заменить Бориса Джонсона

Бен Уоллес. Министр обороны Великобритании, которого журналисты Bloomberg называют "тихим исполнителем". Год назад кандидатура Бена Уоллеса была в числе фаворитов за право возглавить Консервативную партию. По словам журналистов, глава Минобороны эффективно себя проявил после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Помимо этого, Бен Уоллес прибыл вместе с Борисом Джонсоном на голосование о вотуме доверия, что свидетельствует о его близости к топ-окружению бывшего премьер-министра. Bloomberg напоминает, что в июне министр обороны заявлял, что его не интересует выдвижение кандидатуры на должность главы Консервативной партии, однако ситуация может измениться на фоне роста поддержки со стороны общества.

Комментируя ситуацию в Украине, Бен Уоллес заявлял, что вторжение ВС РФ в соседнюю страну может стать для Кремля "своим Вьетнамом". Министр обороны предположил военную победу ВСУ и падение режима Владимира Путина на фоне неудач на фронте.

"Армии достигают критической точки. Если россияне рухнут, как это произошло к северу от Киева, это может очень быстро превратиться из трясины в бегство, и все может вернуться обратно в Россию", — заявлял Уоллес, прогнозируя поражение РФ в войне против Украины.

Помимо этого, министр обороны Великобритании унижал Владимира Путина и утверждал, что все его угрозы о ядерном ударе и мировой войне объясняются "комплексом мачо". Уоллес встал на защиту Украины и подчеркнул, что ВСУ уже побеждают в полномасштабном конфликте.

"Агрессор провалил все основные цели. Сейчас их задачи сводятся к упорному продвижению на несколько сотен метров каждые несколько дней с огромными затратами в небольшой части восточной Украины", — комментировал Уоллес военные провалы ВС РФ в Украине.

Британское издание Independent, ссылаясь на результаты опроса YouGov, утверждает, что именно глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес является фаворитом в качестве преемника Бориса Джонсона.

[ + – ] Бен Уоллес может заменить Бориса Джонсона

Саджид Джавид. Бизнесмен, бывший министр здравоохранения Великобритании, который ушел в отставку 5 июля 2022 года. Саджид Джавид, комментируя свое увольнение, заявил, что до последнего оставался верен премьер-министру Борису Джонсону.

Журналисты отмечают, что бизнесмен состоит в дружеских отношениях с Риши Сунаком и не исключают, что политики могут вдвоем возглавить правительство: Джавиду достанется должность премьер-министра, а его соратник станет лорд-канцлером Великобритании. Bloomberg сообщает, что бизнесмен подвергается критике со стороны общества, поскольку он не платил налоги в казну Королевства со своих иностранных доходов.

Комментируя полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, Джавид назвал Владимира Путина патологическим лжецом.

"Не похоже, что русским можно доверять, и особенно президенту Путину, который, как мы знаем, является навязчивым лжецом. Мы знаем, что ему трудно отделить вымысел от факта", — заявлял в марте министр здравоохранения.

Британский политик также требовал, чтобы Россия прекратила боевые действия на территории Украины, назвав полномасштабное вторжение "неоправданным поступком".

"Россия заплатит за совершенные преступления. Это война, начатая Россией, совершенно бессмысленная, ее никто не провоцировал", — добавил Джавид, комментируя вторжение в Украину.

[ + – ] Риши Сунак и Саджид Джавид могут возглавить правительство Великобритании

Пенни Мордонт. "Женщина-первопроходец", как ее окрестили журналисты Bloomberg. Пенни Мордонт является первой женщиной, которая возглавила Минобороны Великобритании. До отставки Бориса Джонсона чиновница занимала должность младшего министра по торговой политике.

В Консервативной партии, по данным Bloomberg, Пенни Мордонт обладает серьезной репутацией из-за ее положительной позиции к Brexit, а также благодаря харизме и лидерским качествам. В марте чиновница с благотворительными организациями участвовала в отправке гуманитарной помощи Украине.

Пенни Мордонт также обвиняла президента России Владимира Путина в бесчеловечности после того, как "суд ДНР" вынес смертный приговор иностранным добровольцам, которые воевали против российских военнослужащих в рядах Сил обороны Украины.

"Этот суд не имеет международного признания. Эти приговоры, вынесенные сегодня, не соответствуют Женевским конвенциям для военнопленных. Это еще одна бесчеловечность со стороны Путина", — комментировала Мордонт смертный приговор для двух британцев и гражданина Марокко.

[ + – ] Пенни Мордонт может заменить Бориса Джонсона

Джереми Хант. Один из главных фаворитов букмекеров на должность руководителя Консервативной партии. Джереми Хант работал в правительствах Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона, а в 2019 году не смог стать главой политсилы, проиграв с большим отрывом Борису Джонсону.

О намерении балотироваться свидетельствует недавний твит Джереми Ханта в Twitter: "Консервативная партия теперь должна решить, хочет ли она сменить своего лидера. Из-за ситуации в Украине это были не те дебаты, которые я хотел бы проводить сейчас, но по нашим правилам мы должны это сделать".

Комментируя войну в Украине, Джереми Хант утверждал, что военные амбиции Владимира Путина не заканчиваются на украинцах. Британский политик отдельно прокомментировал действия президента Владимира Зеленского после полномасштабного вторжения.

"В истории хорошие вещи не случаются случайно. Им нужны смелые мужчины и женщины, чтобы поступать правильно, когда они находятся на вершине истории, и он сейчас такой человек. Я лично не верю, что Украина сегодня была бы свободной, если бы не этот человек (Владимир Зеленский — ред.)", — утверждал консерватор.

Помимо этого, Джереми Хант активно критиковал политику правительства Великобритании в сфере приема украинских беженцев. По его словам, Кабмин подходит к ситуации с войной и миллионами переселенцев не слишком серьезно.

"Из Украины сбежали миллионы граждан, а у нас здесь всего несколько сотен, потому что мы требуем (от украинских переселенцев — ред.) отправить свои биометрические данные до прибытия в Великобританию. Я не чувствую, что мы подходим серьезно к ситуации. Я думаю, что это не соответствует щедрым инстинктам британского народа", — критиковал Хант политику правительства Бориса Джонсона.

[ + – ] Джереми Хант может стать новым премьер-министром Великобритании

Среди кандидатур, которые могут выдвинуть в качестве преемника Бориса Джонсона, журналисты отмечают эксперта по внешней политике Тома Тугендхата, министра жилищного строительства Майкла Гоува, главу МВД Прити Пател и министра предпринимательства Кваси Квартенга.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку с должности главы правительства и руководителя Консервативной партии. Политик заверил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину в войне против РФ.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как состоялась отставка Бориса Джонсона и чем британский политик помогал Украине.