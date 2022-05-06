Вторжение в Украину может превратиться для России во Вьетнам, - Минобороны Британии

По словам министра обороны Бена Уоллеса, армия РФ достигает критической точки в Украине. Если ВС РФ рухнут, как это было под Киевом, то все может завершиться коллапсом.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское вторжение в Украине может превратиться из "трясины" в разгром страны-агрессора. Об этом сообщает The Telegraph.

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По мнению Уоллеса, ситуация за пределами границ РФ и потенциальная потеря общественной поддержки внутри страны может привести к краху Владимира Путина несмотря на технологическое преимущество их армии.

Среди вариантов развития события министр назвал два исхода — заморозка конфликта как на Корейском полуострове или военный крах как это было с США в 1973 году во Вьетнаме. Передовая, крупнейшая военная держава потерпела крах во Вьетнаме из-за наличия общественной поддержки своей армии внутри страны.

"Это может быть Вьетнам. Армии достигают критической точки. Если русские рухнут, как это произошло к северу от Киева, это может очень быстро превратиться из трясины в бегство, и все может рухнуть обратно в Россию", — заявил Уоллес.

Как пишут в издании, предположение о том, что ожидаемый успех Путина серьезно захлебнулся, поддержал Александр Лукашенко. Он заявил, что война в Украине затягивается и пришло время возобновить мирные переговоры.

Вместе с тем Уоллес прокомментировал "рельсовую войну" в Беларуси, в рамках которой на территории страны подрывали железную дорогу, чтобы препятствовать перемещению войск РФ в Украину. Он заявил, что белорусские железные дороги "имеют привычку взрываться".

Напомним, по данным СМИ, Борис Джонсон убедил Зеленского "дожать" Путина, а не вести с ним переговоры. Также Уоллес заявлял, что Великобритания поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения на них.