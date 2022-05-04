Великобритания поддержит Финляндию или Швецию в случае нападения, - глава Минобороны

Глава оборонного ведомства Бен Уоллес отметил, что если Россия перейдет от угроз к нападению на северные страны, то они получат необходимую военную помощь.

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Правительство Великобритании намерено поддержать Финляндию и Швецию в случае военной агрессии Российской Федерации по отношению к этим странам. Об этом заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес, выступая на пресс-конференции после встречи с министром обороны Финляндии, информирует Sky News.

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Отмечается, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность подачи заявки на членство в НАТО, несмотря на то, что столкнулись с угрозами со стороны России по поводу этого решения.

"Немыслимо, чтобы Великобритания не поддержала Финляндию или Швецию в случае нападения на нее. Нам не нужно большое формальное соглашение, поскольку мы — европейские страны, которые разделяют одни и те же ценности и имеют глубокую долгую историю", — заявил Уоллес.

Он добавил, что Финляндия имеет право выбора, хочет ли она попытаться присоединиться к военному союзу.

Отметим, что граница Финляндии с Россией имеет протяженность в 1300 километров. Вступление страны в НАТО фактически будет означать, что Альянс расширится до границ России.

В начале мая Фокус сообщал, что Финляндия имеет намерение построить забор вдоль всей границы с Россией. По словам командующего пограничной охраны Северной Карелии Марко Турунена, сейчас проводится подготовительный анализ пограничного проекта, но окончательное решение власти страны еще не приняли.

Ранее в РФ угрожали переместить ядерное оружие в Калининград в случае, если Финляндия или Швеция вступят в НАТО. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".