Финляндия планирует строить забор на границей с Россией

По словам командующего пограничной охраны Северной Карелии Марко Турунена, сейчас проводится подготовительный анализ пограничного проекта, но окончательное решение власти страны еще не приняли.

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Финляндия намерена установить на своей восточной границе серьезные ограждения. В настоящее время северную страну от России отделяет лишь простой забор из колючей проволоки. Об этом в эфире MTV News заявил командующий пограничной охраны Северной Карелии полковник Марко Турунен.

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По словам Турунена, сейчас проводится подготовительный анализ проекта. Оценка необходимости установки новых ограждений на границе с Россией пока прорабатывается лишь на бумаге. Окончательно решение по этому поводу ожидается от руководства страны.

"Начать строительство заборов на восточной границе или на особо важных участках, или на более широких участках — это важное решение. Это серьезное изменение в нашей системе, поэтому требует принятия решения на высоком уровне", — подчеркнул полковник.

Общая граница Финляндии и России простирается на 1340 км. Как отмечает Турунен, усиленная пограничная изгородь запланирована для зон повышенной опасности и критических участков на границе с РФ. В первую очередь, это пункты пропуска и территории рядом с ними.

Как рассказала изданию министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, план по возведению пограничных барьеров является частью оперативной подготовки страны. В отчете о повышении безопасности страны, опубликованном в середине апреля, речь также идет о закупке материалов, киберэкспертизе и технологиях контроля в зонах повышенного риска на восточной границе.

Карельские паблики в России, в свою очередь, пишут о том, что правительство РФ рассматривает инициативу по "закрытию" Костомукши, Вяртсиля и Сортавалы, находящихся поблизости от финской границы.

В этих населенных пунктах планируется установить 50-километровую пограничную зону. Въехать на территорию смогут лишь те, у кого есть приглашение от близких родственников, либо командированные сюда.

Напомним, США планирует поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США ожидает, что скандинавские страны изъявят такое желание, так как членство в Североатлантическом Альянсе в их интересах.

Ранее командование РФ начало стягивать к границе с Финляндией тяжелое ракетное вооружение.