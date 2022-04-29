США поддержит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, — Блинкен
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США ожидает, что скандинавские страны подадут заявки, так как членство в НАТО в их интересах.
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США "решительно поддержит" заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они решат присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил 28 апреля в комитете Палаты представителей США по иностранным делам, пишет The Washington Post.
Как считает Блинкен, такое решение в интересах обеих стран.
"Конечно, мы рассчитываем на то, что они примут такое решение. Если они так решат, мы решительно их поддержим", — прокомментировал он.
По словам анонимного скандинавского дипломата, которого издание также цитирует, США всегда были чрезвычайно осторожны в своих словах.
"Они всегда говорили, что придерживаются политики открытых дверей для принятия решений [в НАТО] , но на этом они останавливались", — отметил он.
Как говорит дипломат, заявление Блинкена является самой большой поддержкой членства в НАТО от США, которую он когда-либо слышал. "В прошлом они не хотели создавать впечатления, что пытаются заманить Швецию и Финляндию в НАТО. Они не хотели излишне расстраивать россиян", — подчеркнул собеседник издания.
Ранее Россия пригрозила Финляндии и Швеции "последствиями" за вступление в НАТО. По словам Марии Захаровой, спикера Министерства иностранных дел РФ, Брюссель "под эгидой США" давно втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры.
Напомним, шведские СМИ 13 апреля написали о желании Швеции подать заявку на вступление в НАТО. Страна хочет присоединиться к Альянсу уже в июне этого года.
Ранее командование РФ начало стягивать к границе с Финляндией тяжелое ракетное вооружение. Сообщалось о движении самоходных комплексов К-300 "Бастион-П", которые предназначены для поражения надводных кораблей и авианосцев.