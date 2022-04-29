США підтримають заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, — Блінкен

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США очікують, що скандинавські країни подадуть заявки, оскільки членство в НАТО в їхніх інтересах.

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США "рішуче підтримають" заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони вирішать приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. Про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив 28 квітня у комітеті Палати представників США із закордонних справ, пише The Washington Post.

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Як вважає Блінкен, таке рішення в інтересах обох країн.

"Звичайно, ми розраховуємо на те, що вони ухвалять таке рішення. Якщо вони так вирішать, ми їх рішуче підтримаємо", — прокоментував він.

За словами анонімного скандинавського дипломата, якого видання також цитує, США завжди були надзвичайно обережними у своїх словах.

"Вони завжди говорили, що дотримуються політики відкритих дверей для ухвалення рішень [в НАТО], але на цьому вони зупинялися", — зазначив він.

Як каже дипломат, заява Блінкена є найбільшою підтримкою членства в НАТО від США, яку він колись чув. "У минулому вони не хотіли створювати враження, що намагаються заманити Швецію і Фінляндію до НАТО. Вони не хотіли зайвий раз засмучувати росіян", — наголосив співрозмовник.

Раніше Росія пригрозила Фінляндії та Швеції "наслідками" за вступ до НАТО. За словами Марії Захарової, спікерки Міністерства закордонних справ РФ, Брюссель "під егідою США" давно втягував Швецію і Фінляндію у свої структури.

Нагадаємо, шведські ЗМІ 13 квітня написали про бажання Швеції подати заявку на вступ до НАТО. Країна хоче приєднатися до Альянсу вже у червні цього року.

Раніше командування РФ почало стягувати до кордону з Фінляндією важке ракетне озброєння. Повідомлялося про рух самохідних комплексів К-300 "Бастіон-П", призначених для ураження надводних кораблів та авіаносців.