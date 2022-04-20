RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Росія пригрозила Фінляндії та Швеції "наслідками" за вступ у НАТО

311
нато, прапори нато, країни нато
Фото: CNN | Швеція розраховує вступити в НАТО в червні 2022 року

Брюссель "давно втягував" дві країни у свої структури "під егідою США", стверджує речниця МЗС РФ. За її словами, там проводили "гібридні заходи під виглядом навчань чи тренінгів".

Росія двосторонніми каналами попередила Фінляндію та Швецію, що буде, якщо вони вступлять у НАТО. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

За її словами, Брюссель "під егідою США" давно втягував Швецію та Фінляндію у свої структури.

"Проводилися різні гібридні, під виглядом навчань чи тренінгів, заходи щодо фактичного втягування. Ми свої попередження всі зробили — і публічно, і двосторонніми каналами. Вони про це знають, тому дивуватися нічому. Про все їх поінформували, до чого це призведе", — заявила вона.

МЗС РФ, росія мзс
Геополітична ситуація в Європі зміниться, вважають у МЗС РФ

Якщо Фінляндія та Швеція підуть цим шляхом, то геополітична ситуація в Європі зміниться, констатувала Захарова.

Фінляндія та Швеція йдуть у НАТО — як відповідає РФ

Шведські ЗМІ 13 квітня написали про бажання Швеції подати заявку на вступ у НАТО. Країна хоче приєднатися до Альянсу вже в червні цього року.

НАТО, блок НАТО, країни НАТО
Швеція розраховує вступити в НАТО в червні 2022 року

Командування РФ 12 квітня почало стягувати до кордону з Фінляндією важке ракетне озброєння. Повідомлялося про рух самохідних комплексів К-300 "Бастіон-П", призначених для ураження надводних кораблів і авіаносців.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 14 квітня пригрозив розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінградській області, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Крім цього, Медведєв заявив про посилення сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил у Балтійському морі.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що Росія зможе повоювати з армією НАТО максимум три тижні й одразу програє.