Росія пригрозила Фінляндії та Швеції "наслідками" за вступ у НАТО

Брюссель "давно втягував" дві країни у свої структури "під егідою США", стверджує речниця МЗС РФ. За її словами, там проводили "гібридні заходи під виглядом навчань чи тренінгів".

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Росія двосторонніми каналами попередила Фінляндію та Швецію, що буде, якщо вони вступлять у НАТО. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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За її словами, Брюссель "під егідою США" давно втягував Швецію та Фінляндію у свої структури.

"Проводилися різні гібридні, під виглядом навчань чи тренінгів, заходи щодо фактичного втягування. Ми свої попередження всі зробили — і публічно, і двосторонніми каналами. Вони про це знають, тому дивуватися нічому. Про все їх поінформували, до чого це призведе", — заявила вона.

[ + – ] Геополітична ситуація в Європі зміниться, вважають у МЗС РФ

Якщо Фінляндія та Швеція підуть цим шляхом, то геополітична ситуація в Європі зміниться, констатувала Захарова.

Фінляндія та Швеція йдуть у НАТО — як відповідає РФ

Шведські ЗМІ 13 квітня написали про бажання Швеції подати заявку на вступ у НАТО. Країна хоче приєднатися до Альянсу вже в червні цього року.

[ + – ] Швеція розраховує вступити в НАТО в червні 2022 року

Командування РФ 12 квітня почало стягувати до кордону з Фінляндією важке ракетне озброєння. Повідомлялося про рух самохідних комплексів К-300 "Бастіон-П", призначених для ураження надводних кораблів і авіаносців.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 14 квітня пригрозив розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінградській області, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Крім цього, Медведєв заявив про посилення сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил у Балтійському морі.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що Росія зможе повоювати з армією НАТО максимум три тижні й одразу програє.