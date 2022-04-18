Росія змогла б воювати з армією НАТО два тижні, — Арестович (відео)

За словами радника глави ОП, перший тиждень РФ атакувала б авіація Альянсу. А протягом другого тижня беззахисне наземне угруповання ставало б небоєздатним.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Росія змогла б воювати з НАТО два чи три тижні, після чого програла б. Про це він заявив в інтерв'ю російському політичному діячу та блогеру Марку Фейгіну.

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"Із них діб сім пішли б на повітряну операцію. І ще сім – на беззахисне наземне угруповання, щоб зробити його небоєздатним. Знову ж таки — якими силами. Якщо тими, що зараз є в Європі, — то, може, і три тижні. Але це було би майже одностороннє побиття", — вважає Арестович.

На думку Олексія Арестовича, зараз війну НАТО з РФ без України уявити неможливо, тому якби українська армія воювала на боці Альянсу, то війна з Росією зайняла бтри дні.

"Якщо так, як "колошматить" українська армія, то в поєднанні з НАТО справді війна може за 3 дні закінчитися або приблизно в ці терміни", — заявив він.

Нагадаємо, 18 квітня радник уряду Британії з національної безпеки Лорд Рікеттс заявив, що Путін може наказати завдати удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну. Крім того, можуть бути атаковані літаки та конвої, які переправляють озброєння на українську територію.

Раніше, 9 квітня посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що допомога озброєнням Україні може призвести до прямого протистояння Росії та США. За його словами, Америка "накачує зброєю" Київ, тому транспортні конвої "є законною військовою ціллю" російської армії.