Допомога Україні може призвести до прямого протистояння США та Росії, — посол РФ

На думку Анатолія Антонова, Штати "накачують зброєю" Україну, тому транспортні конвої "є законною військовою метою" окупантів з РФ.

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Посол Москви у Вашингтоні розповів американському виданню Newsweek про причини, чому Росія вторглася в Україну і виклав вимоги, які можуть призвести до закінчення війни. Також він попередив, що підтримка США може призвести Штати до прямого військового протистояння з Росією.

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Чому розпочалася війна на думку російського посла?

За словами Анатолія Антонова "спецоперація", як називають цю війну в РФ, почалася тому Київ не хотів зупинити "геноцид" росіян в Україні.

"Ми також помітили, що країни НАТО вирішили використати територію України для створення плацдарму у боротьбі проти Росії", — заявив посол РФ.

За його словами, події, що призвели до війни, розпочалися ще у 2014 році після Євромайдану.

"Це був кривавий державний переворот і до влади прийшли ультранаціоналісти, які не визнали російську мову державною в Україні та реабілітували таких діячів, як Степан Бандера. Це була ворожа політика, яку насаджував Захід", — сказав Антонов.

Антонов стверджує, що саме "націоналістичне божевілля та реваншистські настрої київського режиму" призвели до фактичної загибелі Мінських угод, оскільки Україна обрала "шлях швидкої мілітаризації" за допомогою західних країн.

Також посол сказав в інтерв'ю, що Росії довелося відреагувати на напад, що готується, на так звані "ДНР" і "ЛНР", тому і почалася "спецоперація".

"Росія не мала іншого вибору, крім як визнати "Донецьку та Луганську народні республіки" і Путін прийняв рішення про початок "спеціальної військової операції"", — сказав Антонов.

У той час, коли Україна і зростаюча кількість її іноземних партнерів, включаючи США закликає Росію закінчити війну, Антонов сказав, що Москва для досягнення своєї мети "вимагає завершення військових дій проти "ДНР" і "ЛНР", і притягти до кримінальної відповідальності тих, хто вчинив "велику кількість кривавих злочинів проти мирних жителів, у тому числі проти громадян РФ".

Росії потрібна вся Україна?

Посол РФ заявив, що окупація України не є метою цієї "спецоперації". Також він відкинув звинувачення у тому, що російські солдати винні у знищенні мирних жителів у кількох містах Київської області, особливо у Бучі.

Антонов повторив давню риторику Кремля про те, що війська РФ "піклуються" про мирних громадян України і завдають ударів лише по військових об'єктах.

Військове протистояння США та Росії можливе?

Після появи інформації про масові вбивства в Бучі та нанесення Росією ракетного удару по Краматорську США вирішили посилити військову підтримку України. Антонов попередив, що така допомога лише посилить війну і потенційно може призвести до прямого конфлікту між США та Росією.

"Західні країни беруть безпосередню участь у подіях, продовжуючи накачувати Україну зброєю та боєприпасами. Попереджаємо, що такі дії небезпечні та провокаційні, оскільки спрямовані проти Росії. Вони можуть вивести США та РФ на шлях прямого військового протистояння. Будь-яке постачання озброєння та військової техніки із Заходу, яку здійснюють транспортні конвої через територію України, є законною військовою метою для наших військових", — сказав Антонов.

Що Росія чекає від переговорів із Україною?

Україна та РФ вже провели кілька раундів переговорів, які мають покласти край цій війні. Остання на сьогодні зустріч відбулася у Стамбулі. Посол РФ у США пояснив, на що Росія чекає від цих переговорів.

"Наша принципова позиція – це безумовний облік інтересів безпеки Росії, демілітаризація та денацифікація України, забезпечення її нейтрального та неядерного статусу, а також визнання суверенітету Росії над Кримом та незалежності "ДНР" та "ЛНР", – сказав Антонов.

За словами посла РФ, Москва прагне якнайшвидше покласти край війні і його країна робить усі необхідні кроки для відновлення миру.

Як уже писав Фокус, Олексій Арестович розповів, коли Захід зніме санкції із Росії. Також він заявив про заявив про політичну "смерть" президента Володимира Путіна.

Нагадуємо, що у Міністерстві оборони США підтвердили, що удар по Краматорську ракетою "Точка-У" завдали ЗС Росії.