Помощь Украине может привести к прямому противостоянию США и России, — посол РФ

По мнению Анатолия Антонова, Штаты "накачивают оружием" Украину, поэтому транспортные конвои "являются законной военной целью" оккупантов из РФ.

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Посол Москвы в Вашингтоне рассказал американскому изданию Newsweek о причинах почему Россия вторглась в Украину и изложил требования, которые могут привести к окончанию войны. Также он предупредил, что поддержка США Украины может привести Штаты к прямому военному противостоянию с Россией.

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Почему началась война по мнению российского посла?

По словам Анатолия Антонова "спецоперация", как называют эту войну в РФ, началась из-за того Киев не хотел остановить "геноцид" русских в Украине.

"Мы также заметили, что страны НАТО решили использовать территориию Украину для создания плацдарма в борьбе против России", — заявил посол РФ.

По его словам, события, которые привели к войне, начались еще в 2014 году после Евромайдана.

"Это был кровавый государственный переворот и к власти пришли ультранационалисты, которые не признали русский язык государственным в Украине и реабилитировали таких деятелей, как Степан Бандера. Это была враждебная политика, которую насаживал Запад", — сказал Антонов.

Антонов утверждает, что именно "националистическое безумие и реваншистские настроения киевского режима" привели к фактической гибели Минских соглашений, поскольку Украина выбрала "путь быстрой милитаризации" с помощью западных стран.

Также посол сказал в интервью, что России пришлось отреагировать на готовящееся нападение на так называемые "ДНР" и "ЛНР", поэтому и началась "спецоперация".

"У России не было другого выбора, кроме как признать "Донецкую и Луганскую народные республики" и Путин принял решение о начале "специальной военной операции"", — сказал Антонов.

В то время, когда Украина и растущее число ее иностранных партнеров, включая США призывает Россию закончить войну, Антонов сказал, что Москва для достижения своих целей "требует завершения военных действий против "ДНР" и "ЛНР", и привлечь к уголовной ответственности тех, кто совершил "большое количество кровавых преступлений против мирных жителей, в том числе против граждан РФ".

России нужна вся Украина?

Посол РФ заявил, что оккупация Украины не является целью этой "спецоперации". Также он отверг обвинения в том, что русские солдаты виновны в уничтожении мирных жителей в нескольких городах Киевской области, особенно в Буче.

Антонов повторил давнюю риторику Кремля о том, что войска РФ "заботятся" о мирных гражданах Украины и наносят удары только по военным объектам.

Военное противостояние США и России возможно?

После появления информации о массовых убийствах в Буче и нанесения Россией ракетного удара по Краматорску, США решили усилить военную поддержку Украины. Антонов предупредил, что такая помощь только усугубит войну и потенциально может привести к прямому конфликту между США и Россией.

"Западные страны принимают непосредственное участие в происходящих событиях, продолжая накачивать Украину оружием и боеприпасами. Предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, так как направлены против России. Они могут вывести США и РФ на путь прямого военного противостояния. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада, которую осуществляют транспортные конвои через территорию Украины, является законной военной целью для наших военных", — сказал Антонов.

Что Россия ждет от переговоров с Украиной?

Украина и РФ уже провели несколько раундов переговоров, которые должны положить конец этой войне. Последняя на сегодня встреча состоялась в Стамбуле. Посол РФ в США объяснил, чего Россия ждет от этих переговоров.

"Наша принципиальная позиция — это безусловный учет интересов безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение ее нейтрального и неядерного статуса, а также признание суверенитета России над Крымом и независимости "ДНР" и "ЛНР", — сказал Антонов.

По словам посла РФ, Москва стремится как можно скорее положить конец войне и его страна делает все необходимые шаги для восстановления мира.

Как уже писал Фокус, Алексей Арестович рассказал, когда Запад снимет санкции с России. Также он заявил о заявил о политической "смерти" президента Владимира Путина.

Напоминаем, что в Министерстве обороны США подтвердили, что удар по Краматорску ракетой "Точка-У" нанесли ВС России.