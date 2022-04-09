"Путин уже умер": Арестович рассказал, когда Запад снимет санкции с России (видео)

Президент РФ просчитался с планами по захвату Украины и стал "приговором" для своей страны, считает представитель ОП.

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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил о политической "смерти" президента России Владимира Путина. Он прокомментировал ситуацию в эфире российского канала "Популярная политика" на YouTube.

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Ведущие поинтересовались у Алексея Арестовича, когда закончится война и когда умрет Владимир Путин. Советник главы ОП считает, что в политическом смысле Владимир Путин уже провалился и тянет РФ на дно. Пока жив действующий глава Кремля, Россия будет страдать от санкционных ограничений и общественной изолляции, даже когда закончится война с Украиной.

"Путин уже умер. Как политической фигуры в международном пространстве его больше не существует. Весь мир стоит перед вопросом: что дальше? Какие способы взаимодействия с Россией надо ограничить? Надо понимать, что Путин висит у России как камень на шее. Отсутствие Путина — это снятие санкций, это восстановление нормальных отношений со всем миром, это возвращение России в цивилизованную страну народов", — подчеркнул Алексей Арестович.

Представитель ОП добавил, что боевые действия с с первого дня пошли вопреки планам Владимира Путина. В Кремле не ожидали столь жесткой реакции стран Запада, и что Владимир Зеленский успешно справится с ролью главнокомандующего.

"С самого начала операция забуксовала и пошла не так. Я думаю, на третьи сутки российским военачальникам было понятно, что полностью сорваны все планы. Ведь основные рубежи, города и населенные пункты должны были быть заняты к исходу трех суток. Не выполнена ни одна декларируемая цель", — добавил Арестович. — "Это стратегическая катастрофа для Российской Федерации, и экономическая, и политическая, и историческая".

По словам советника, главной причиной вторжения в Украину для Владимира Путина является желание добиться исторического превосходства, хотя технических инструментов для этого не хватает. Алексей Арестович сравнил войну в Украине с конфликтом Израиля и Палестины:

"Они за Храмовую гору, а мы за Киево-Печерскую Лавру воюем — так его понимает Владимир Путин, что надо вернуть историческую Русь, возглавить, поглотить".

Ранее Алексей Арестович заявил, что верхушка Кремля хочет закончить войну в Украине, которая уничтожает экономику РФ. По его мнению, одним из признаков является заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о больших потерях российских войск.

7 апреля Алексей Арестович рассказал, что РФ начала наступление с 9 оперативных направлений, осталось только 2,5: Донецкая и Луганская области, а также Мариуполь. В то же время, в Херсонской области войска РФ только обороняются.