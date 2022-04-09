"Путін уже помер": Арестович розповів, коли Захід зніме санкції із Росії (відео)

Президент РФ прорахувався з планами захоплення України і став "вироком" для своєї країни, вважає представник ВП.

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Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив про політичну "смерть" президента Росії Володимира Путіна. Він прокоментував ситуацію в ефірі російського каналу "Популярна політика" на YouTube.

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Ведучі поцікавилися в Олексія Арестовича, коли скінчиться війна і коли помре Володимир Путін. Радник голови ВП вважає, що у політичному сенсі Володимир Путін уже провалився і тягне РФ на дно. Поки живий чинний глава Кремля, Росія страждатиме від санкційних обмежень та суспільної ізоляції, навіть коли закінчиться війна з Україною.

"Путін вже помер. Як політичної фігури в міжнародному просторі його більше не існує. Перед всім світом стоїть питання: що далі? Які способи взаємодії з Росією треба обмежити? Треба розуміти, що Путін висить у Росії як камінь на шиї. Відсутність Путіна — це зняття санкцій, це відновлення нормальних відносин із усім світом, це повернення Росії до цивілізованої країни народів", — наголосив Олексій Арестович.

Представник ВП додав, що бойові дії з першого дня пішли всупереч планам Володимира Путіна. У Кремлі не очікували такої жорсткої реакції країн Заходу, і що Володимир Зеленський успішно впорається з роллю головнокомандувача.

"З самого початку операція забуксувала і пішла не так. Я думаю, на третю добу російським воєначальникам було зрозуміло, що повністю зірвано всі плани. Адже основні рубежі, міста та населені пункти повинні були бути зайняті результатом трьох діб. Не виконано жодної декларованої цілі", — додав Арестович. — "Це стратегічна катастрофа для Російської Федерації, і економічна, і політична, і історична".

За словами радника, головною причиною вторгнення в Україну для Володимира Путіна є бажання досягти історичної переваги, хоча технічних інструментів для цього не вистачає. Олексій Арестович порівняв війну в Україні з конфліктом Ізраїлю та Палестини:

"Вони за Храмову гору, а ми за Києво-Печерську Лавру воюємо — так його розуміє Володимир Путін, що треба повернути історичну Русь, очолити, поглинути".

Раніше Олексій Арестович заявив, що верхівка Кремля хоче закінчити війну в Україні, яка знищує економіку РФ. На його думку, однією з ознак є заява прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про великі втрати російських військ.

7 квітня Олексій Арестович розповів, що РФ почала наступ з 9 оперативних напрямків, залишилося лише 2,5 : Донецька та Луганська області, а також Маріуполь. У той же час, у Херсонській області війська РФ лише обороняються.