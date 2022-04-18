Россия смогла бы воевать с армией НАТО две недели, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, первую неделю РФ атаковала бы авиация Альянса. А в ходе второй недели беззащитная наземная группировка приводилась бы в состояние небоеспособности.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Россия смогла бы воевать с НАТО две или три недели, после чего проиграла бы. Об этом он заявил в интервью российскому политическому деятелю и блогеру Марку Фейгину.

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"Из них суток семь ушло бы на воздушную операцию. И еще семь – на беззащитную наземную группировку, чтобы привести ее в небоеспособности. Опять же – какими силами. Если теми, что сейчас есть в Европе – то может и три недели. Но это было бы почти одностороннее избиение", — считает Арестович.

По мнению Алексея Арестовича, сейчас войну НАТО с РФ без Украины представить невозможно, поэтому если бы украинская армия воевала на стороне Альянса, то война с Россией заняла три дня.

"Если так, как "колошматит" украинская армия, то в сочетании с НАТО действительно война может за 3 дня закончиться или в примерно эти сроки", — заявил он.

Напомним, 18 апреля советник правительства Британии по национальной безопасности Лорд Рикеттс заявил, что Путин может отдать приказ нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину. Кроме того, могут быть атакованы самолеты и конвои, которые переправляют вооружения на украинскую территорию.

Ранее, 9 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что помощь вооружением Украине может привести к прямому противостоянию России и США. По его словам, Америка "накачивают оружием" Киев, поэтому транспортные конвои "являются законной военной целью" российской армии.