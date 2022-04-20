Россия пригрозила Финляндией и Швеции "последствиями" за вступление в НАТО

Брюссель "давно втягивал" две страны в свои структуры "под эгидой США", утверждает спикер МИД РФ. По ее словам, там проводили "гибридные меры под видом учений или тренингов".

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Россия по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию, что будет, если они вступят в НАТО. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Брюссель "под эгидой США" давно втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры.

"Проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет", — заявила она.

[ + – ] Геополитическая ситуация в Европе изменится, полагают в МИД РФ

Если Финляндия и Швеция пойдут этим путем, то геополитическая ситуация в Европе изменится, констатировала Захарова.

Финляндия и Швеция идут в НАТО – как отвечает РФ

Шведские СМИ 13 апреля написали о желании Швеции подать заявку на вступление в НАТО. Страна хочет присоединиться к Альянсу уже в июне этого года.

[ + – ] Швеция рассчитывает вступить в НАТО в июне 2022 года

Командование РФ 12 апреля начало стягивать к границе с Финляндией тяжелое ракетное вооружение. Сообщалось о движении самоходных комплексов К-300 "Бастион-П", которые предназначены для поражения надводных кораблей и авианосцев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 апреля пригрозил разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининградской области, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Кроме этого, Медведев заявил об усилении сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил в Балтийском море.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Россия сможет повоевать с армией НАТО максимум три недели и сразу проиграет.