Фінляндія планує будувати паркан на кордоні з Росією

За словами командувача прикордонної охорони Північної Карелії Марко Турунена, зараз проводиться підготовчий аналіз прикордонного проєкту, але остаточного рішення влада країни ще не прийняла.

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Фінляндія має намір встановити на своєму східному кордоні серйозні огорожі. Нині північну країну від Росії відокремлює лише простий паркан із колючого дроту. Про це в ефірі MTV News заявив командувач прикордонної охорони Північної Карелії полковник Марко Турунен.

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За словами Турунена, наразі проводиться підготовчий аналіз проєкту. Оцінка необхідності встановлення нових огорож на кордоні з Росією поки що опрацьовується лише на папері. Остаточно рішення щодо цього очікується від керівництва країни.

"Почати будівництво парканів на східному кордоні або на особливо важливих ділянках, або на ширших ділянках — це важливе рішення. Це серйозна зміна в нашій системі, тому вимагає ухвалення рішення на високому рівні", — наголосив полковник.

Загальна межа Фінляндії та Росії простягається на 1340 км. Як зазначає Турунен, посилена прикордонна огорожа запланована для зон підвищеної небезпеки та критичних ділянок на кордоні з РФ. Насамперед, це пункти пропуску та території поруч із ними.

Як розповіла виданню міністерка внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен, план зі зведення прикордонних бар'єрів є частиною оперативної підготовки країни. У звіті про підвищення безпеки країни, опублікованому в середині квітня, йдеться також про закупівлю матеріалів, кіберекспертизу та технології контролю в зонах підвищеного ризику на східному кордоні.

Карельські пабліки в Росії, зі свого боку, пишуть про те, що уряд РФ розглядає ініціативу щодо "закриття" Костомукші, Вяртсиля та Сортавали, що знаходяться поблизу фінського кордону.

У цих населених пунктах планується встановити 50-кілометрову прикордонну зону. В'їхати на територію зможуть лише ті, хто має запрошення від близьких родичів, або відряджені сюди.

Нагадаємо, США планує підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США очікують, що скандинавські країни виявлять таке бажання, оскільки членство в Північноатлантичному Альянсі в їхніх інтересах.

Раніше командування РФ почало стягувати до кордону з Фінляндією важке ракетне озброєння.