Великобританія підтримає Фінляндію чи Швецію у разі нападу, — глава Міноборони

Глава оборонного відомства Бен Воллес зазначив, що якщо Росія перейде від загроз до нападу на північні країни, то вони отримають необхідну військову допомогу.

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Уряд Великобританії має намір підтримати Фінляндію і Швецію у разі військової агресії Російської Федерації проти цих країн. Про це заявив міністр оборони Королівства Бен Воллес, виступаючи на пресконференції після зустрічі з міністром оборони Фінляндії, інформує Sky News.

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Зазначається, що Фінляндія і Швеція розглядають можливість подання заявки на членство в НАТО, незважаючи на те, що зіткнулися із загрозами з боку Росії щодо цього рішення.

"Немислимо, щоб Великобританія не підтримала Фінляндію чи Швецію у разі нападу на неї. Нам не потрібна велика формальна угода, оскільки ми — європейські країни, які поділяють одні й ті самі цінності та мають глибоку довгу історію", — заявив Воллес.

Він додав, що Фінляндія має право вибору, чи хоче вона спробувати приєднатися до військового союзу.

Зазначимо, що кордон Фінляндії з Росією має довжину 1 300 кілометрів. Вступ країни до НАТО фактично означатиме, що Альянс розшириться до кордонів Росії.

На початку травня Фокус повідомляв, що Фінляндія має намір побудувати паркан уздовж усього кордону з Росією. За словами командувача прикордонної охорони Північної Карелії Марко Турунена, зараз проводиться підготовчий аналіз прикордонного проєкту, але остаточного рішення влада країни ще не ухвалила.

Раніше в РФ погрожували перемістити ядерну зброю у Калінінград у випадку, якщо Фінляндія чи Швеція вступлять до НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".