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Великобританія підтримає Фінляндію чи Швецію у разі нападу, — глава Міноборони

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Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, Фінляндія, Швеція, Великобританія
Фото: wikiwand.com | Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Глава оборонного відомства Бен Воллес зазначив, що якщо Росія перейде від загроз до нападу на північні країни, то вони отримають необхідну військову допомогу.

Уряд Великобританії має намір підтримати Фінляндію і Швецію у разі військової агресії Російської Федерації проти цих країн. Про це заявив міністр оборони Королівства Бен Воллес, виступаючи на пресконференції після зустрічі з міністром оборони Фінляндії, інформує Sky News.

Зазначається, що Фінляндія і Швеція розглядають можливість подання заявки на членство в НАТО, незважаючи на те, що зіткнулися із загрозами з боку Росії щодо цього рішення.

"Немислимо, щоб Великобританія не підтримала Фінляндію чи Швецію у разі нападу на неї. Нам не потрібна велика формальна угода, оскільки ми — європейські країни, які поділяють одні й ті самі цінності та мають глибоку довгу історію", — заявив Воллес.

Він додав, що Фінляндія має право вибору, чи хоче вона спробувати приєднатися до військового союзу.

Зазначимо, що кордон Фінляндії з Росією має довжину 1 300 кілометрів. Вступ країни до НАТО фактично означатиме, що Альянс розшириться до кордонів Росії.

На початку травня Фокус повідомляв, що Фінляндія має намір побудувати паркан уздовж усього кордону з Росією. За словами командувача прикордонної охорони Північної Карелії Марко Турунена, зараз проводиться підготовчий аналіз прикордонного проєкту, але остаточного рішення влада країни ще не ухвалила.

Раніше в РФ погрожували перемістити ядерну зброю у Калінінград у випадку, якщо Фінляндія чи Швеція вступлять до НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".