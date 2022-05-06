Вторгнення в Україну може перетворитися для Росії на В'єтнам, — Міноборони Британії

За словами міністра оборони Бена Воллеса, армія РФ досягає критичної точки в Україні. Якщо ЗС РФ звалиться, як це було під Києвом, то все може завершитися колапсом.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що російське вторгнення в Україні може перетворитися з "трясовини" на розгром країни-агресора. Про це повідомляє The Telegraph.

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На думку Воллеса, ситуація за межами кордонів РФ і потенційна втрата суспільної підтримки всередині країни може призвести до краху Володимира Путіна, незважаючи на технологічну перевагу їхньої армії.

Серед варіантів розвитку події міністр назвав два результати — заморожування конфлікту як на Корейському півострові чи військовий крах, як це було зі США в 1973 році у В'єтнамі. Передова, найбільша військова держава зазнала краху у В'єтнамі через наявність суспільної підтримки своєї армії всередині країни.

"Це може бути В'єтнам. Армії досягають критичної точки. Якщо росіяни зваляться, як це сталося на північ від Києва, це може дуже швидко перетворитися з трясовини, і все може звалитися назад у Росію", — заявив Воллес.

Як пишуть у виданні, припущення про те, що очікуваний успіх Путіна серйозно захлинувся, підтримав Олександр Лукашенко. Він заявив, що війна в Україні затягується, і настав час відновити мирні переговори.

Водночас Воллес прокоментував "рейкову війну" в Білорусі, у межах якої на території країни підривали залізницю, щоб перешкоджати переміщенню військ РФ в Україну. Він заявив, що білоруські залізниці "мають звичку вибухати".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Борис Джонсон переконав Зеленського "дотиснути" Путіна, а не вести з ним переговори. Також Воллес заявляв, що Великобританія підтримає Фінляндію та Швецію в разі нападу на них.