Джонсон убедил Зеленского "дожать" Путина, а не вести с ним переговоры, — СМИ

По словам человека из окружения президента Украины, власти Великобритании отказались подписывать с Путиным какие-либо соглашения о гарантиях безопасности, так как "он все равно всех кинет".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского "дожать" российского лидера Путина и не подписывать с ним единого соглашения, включающего пункт о гарантиях безопасности для украинского государства, так как президент РФ "все равно всех кинет". Об этом в четверг, 5 мая, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на человека из близкого окружения Зеленского.

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В материале говорится, что после того, как украинская и российская делегация по итогам переговоров в Стамбуле примерно согласовали проект будущего мирного договора между странами, Джонсон 9 апреля неожиданно прилетел в Киев.

"Джонсон привез в Киев два простых месседжа: Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним. И второе — если вы готовы с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то мы – нет. С вами можем, но не с им, он все равно всех кинет", — пересказал суть визита британского премьера человек из окружения Зеленского.

Уже 12 апреля, спустя три дня после того, как Джонсон провел переговоры с украинским президентом, российский лидер Владимир Путин публично признал, что переговорный процесс зашел в тупик.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Донбасса и Крыма с Севастополем выносятся за рамки этих договоренностей", — сказал Путин по итогам встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко.

По данным издания, еще через три дня в Киев снова приехал посредник в переговорах с Кремлем, бизнесмен Роман Абрамович, а Зеленский в ходе общения с украинскими медиа официально заявил, что сделок безопасности с Россией может быть две: одна будет касаться сосуществования Украины с РФ, а вторая — исключительно гарантий безопасности.

"Москва хотела бы иметь один договор, в котором есть решение всех вопросов. Однако все не совсем видят себя за одним столом из РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", — сказал Зеленский.

После этого двусторонний переговорный процесс по прекращению войны РФ против Украины встал на паузу, говорится в публикации.

Напомним, в проекте мирного соглашения, который украинская делегация передала России 29 марта, говорится о возможности отказа Украины от стремления вступить в НАТО в обмен на обеспечение гарантий безопасности государства со стороны ряда государств. О готовности стать гарантами уже заявили, например, Турция, Франция и Германия. С конца марта новых раундов переговоров не проводилось.

В то же время вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию El Pais от 3 мая заверила, что государство не отказывается от курса на вступление в Альянс.

Помимо этого Фокус сообщал, что Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров с РФ из-за военных преступлений, которые совершают российские солдаты в ходе полномасштабной войны.