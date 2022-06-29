Мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения, — Трасс

По словам главы МИД Британии, странам Запада стоит обеспечить возможность поражения России в войне против Украины, потому что это единственный способ мира в Европе.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что мирные переговоры с Россией об окончании войны стоит проводить только после ее поражения на территории Украины. Об этом она сказала на саммите НАТО в Мадриде, передает корреспондент "Европейской правды".

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По ее словам, странам Запада стоит обеспечить возможность поражения России на поля боя, потому что это единственный способ мира в Европе.

"Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе", — сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании считает, что вести переговоры с Россией невозможно, когда ее войска находятся на территории Украины. Она добавила, что это принесет только фальшивый мир и приведет к последующей агрессии в будущем. Поэтому для начала нужно победить РФ, а потом вести переговоры.

Напомним, 26 июня в Совете безопасности РФ заявили о возможности возобновления диалога о прекращении войны в Украине. Однако глава ведомства Валентина Матвиенко считает, что переговоры могут вестись только в том случае, если Киев выполнит условия Москвы.

20 июня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что украинские власти не рассматривают возможность подписать Минские соглашения-3. Он убежден, что окончание войны должно решаться путем прямых переговоров на самом высоком уровне, без каких-либо посредников.

18 июня глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что возобновление переговоров с Россией может произойти в августе. Это связанно с тем, что ВСУ планируют проводить контрнаступления для укрепления позиций за столом переговоров.