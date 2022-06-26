В Совфеде РФ заговорили о готовности к переговорам с Украиной

Глава СФ РФ Матвиенко пожаловалась, что Кремль готов договариваться с Украиной о завершении полномасштабной войны, однако Запад не хочет "усадить Киев за стол переговоров".

Россия готова к переговорам с Украиной на фоне полномасштабной войны для достижения мирного соглашения. В то же время, дипломатические контакты между двумя странами не должны быть "декларативными". Об этом в интервью белорусскому каналу СТВ заявила председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, передает российское агентство "Интерфакс".

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По словам представительницы российских властей, переговоры между РФ и Украиной могут вестись только в том случае, если Киев примет условия Москвы. Однако, на данный момент со стороны украинского руководства не видно соответствующего желания, так как Запад не хочет "усадить Киев за стол переговоров", сказала Матвиенко.

В то же время глава СФ РФ указала, что требования РФ к Украине "известны" и были объявлены публично.

"Ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что красную черту перешла именно Украина… Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты", — добавила Матвиенко.

Также председатель Совета федерации заявила, что РФ "не воюет" в Украине, однако против России "руками украинцев воюет коллективный Запад и НАТО".

Помимо этого Матвиенко выразила мнение, что у Украины нет шансов стать членом Евросоюза в ближайшей перспективе, а желание включить в государство в состав содружество есть только у тех, кто "хочет развалить ЕС".

Напомним, по словам лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, мирные переговоры между странами могут состоятся уже в конце лета, после того, как Вооруженные силы Украины укрепят свои позиции на фронте.

Недавно о заинтересованности Кремля в переговорах с Киевом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.