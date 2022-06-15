Россия заинтересована в переговорах с Украиной о прекращении огня, — Патрушев

По мнению секретаря Совбеза РФ, Киев отказывается идти на переговоры, повинуясь воле Лондона, Вашингтона и их союзников.

Выступая на заседании курирующих вопросы безопасности представителей государств БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что РФ заинтересована в переговорах с Украиной, сообщает ТАСС.

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"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия, — сказал Патрушев. — Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной".

Секретарь Совбеза считает, что к прекращению диалога привели "деструктивные действия США, Англии и их союзников", которые поощряют Украину вступить в НАТО, накачивают ее оружием и поощряют "нацистско-русофобские настроения киевского режима".

Заявление Патрушева совпало по времени с высказыванием президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что Украине все равно рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Кремлем, чтобы договориться о мире. За постоянные призывы Макрона пойти навстречу агрессору критикуют другие лидеры европейских стран, которые считают, что ни к чему хорошему это не приведет.

О том, что Москва готова возобновить диалог с Киевом в конце мая говорил и президент РФ Владимир Путин. При этом Путин заявил, что Евросоюз должен снять санкции с России, так как из-за них в мире возникли проблемы с поставкой продовольствия.

Как в Украине относятся к перспективе переговоров

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести с Путиным переговоры о прекращении войны и выходе ВС РФ с украинских территорий.Зеленский подчеркнул, что у него нет большого желания лишний раз встречаться с главой Кремля, однако Путин — единственный человек, который может остановить войну.

В последний раз делегации из России и Украины встречались за столом переговоров 29 марта. Один из главных переговорщиков — советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что к переговорам готовы вернуться, если будут выполнены несколько условий. Он уверен, что для начала должна измениться ситуация на фронте, потому что сейчас из-за большой концентрации сил на Донбассе Кремль может диктовать украинцам свои условия. Кроме того Россия должна перестать активно обстреливать украинские города крылатыми ракетами и шантажировать Украину и Запад предложениями разблокировать продовольственные поставки в обмен на снятие санкций.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, цель которых — договориться о разблокировке морского экспорта украинского зерна.