После беседы с Шольцем и Макроном: Путин заявил о готовности вести переговоры с Украиной

Путин заявил об этом в ходе телефонных переговоров с Макроном и Шольцом.

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Президент РФ Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе трехсторонних переговоров он заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

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В официальном заявлении говорится о том, что процесс переговоров с Украиной о мирном урегулировании военного конфликта якобы был приостановлен по инициативе украинской делегации.

На сегодня Путин по-прежнему видит опасность в том, что европейские страны поставляют Украине оружие, о чем он сообщил европейским лидерам. В Кремле, считают, что Запад "накачивает" Киев оружием, чтобы "дестабилизировать ситуацию и обострить гуманитарный кризис".

Российский президент заявил, что ВС РФ "строго соблюдают нормы международного гуманитарного права". По словам Путина, в Мариуполе и других "освобожденных городах Донбасса" ведется системная работа по налаживанию мирной жизни.

Также, по мнению Путина, европейские страны обязаны снять санкции с России, так как из-за их "ошибочной экономической и финансовой политики" в мире возникли проблемы с поставкой продовольствия. Речь идет об экспорте зерна. Президент РФ добавил, что Россия готова искать способы, как можно беспрепятственно экспортировать зерно, включая вывоз из черноморских портов.

Напомним, в последний раз делегации из России и Украины сели за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы по возможному урегулированию полномасштабной войны, которую развязала РФ, два месяца назад — 29 марта. С того момента представители двух стран не встречались.

Фокус ранее объяснял, что российско-украинские переговоры на сегодняшний день невозможны, так как Кремль хочет навязать Украине свое видение разрешения конфликта, абсолютно не приемлемое для нашей страны. В Москве надеются, что Киев примет их требования и согласится с оккупацией территорий. Украинское руководство не раз подчеркивало, что готова продолжать переговоры с Россией только на наших условиях.

Экперты говорили Фокусу, в Кремле сами закрыли двери в комнату переговоров из-за военных преступлений ВС РФ на территории Украины и разрушений украинской инфраструктуры.