Після розмови з Шольцем та Макроном: Путін заявив про готовність вести переговори з Україною

Путін заявив про це під час телефонних переговорів з Макроном та Шольцем.

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Президент РФ Володимир Путін зідзвонився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час тристоронніх переговорів він заявив, що Москва готова відновити діалог із Києвом. Про це повідомляють у пресслужбі Кремля.

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В офіційній заяві йдеться про те, що процес переговорів з Україною щодо мирного врегулювання військового конфлікту нібито було припинено з ініціативи української делегації.

Сьогодні Путін, як і раніше, бачить небезпеку в тому, що європейські країни постачають Україні зброю, про що він повідомив європейських лідерів. У Кремлі вважають, що Захід "накачує" Київ зброєю, щоб "дестабілізувати ситуацію та загострити гуманітарну кризу".

Російський президент заявив, що ЗС РФ "суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права". За словами Путіна, у Маріуполі та інших "звільнених містах Донбасу" ведеться системна робота щодо налагодження мирного життя.

Також, на думку Путіна, європейські країни зобов'язані зняти санкції з Росії, оскільки через їхню "помилкову економічну та фінансову політику" у світі виникли проблеми з постачанням продовольства. Йдеться про експорт зерна. Президент РФ додав, що Росія готова шукати способи як можна безперешкодно експортувати зерно, включаючи вивезення з чорноморських портів.

Нагадаємо, востаннє делегації з Росії та України сіли за стіл переговорів, щоб обговорити питання щодо можливого врегулювання повномасштабної війни, яку розв'язала РФ, два місяці тому — 29 березня. Відтоді представники двох країн не зустрічалися.

Фокус раніше пояснював, що російсько-українські переговори нині неможливі, оскільки Кремль хоче нав'язати Україні своє бачення вирішення конфлікту, яке абсолютно не прийнятне для нашої країни. У Москві сподіваються, що Київ прийме їхні вимоги та погодиться з окупацією територій. Українське керівництво неодноразово наголошувало, що готове продовжувати переговори з Росією лише на наших умовах.

Експерти говорили Фокусу, що у Кремлі самі зачинили двері до кімнати переговорів через воєнні злочини ЗС РФ на території України та руйнування української інфраструктури.