У Путіна очікують, що Україна визнає окупацію Росією своїх територій

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, керівництво України має усвідомити ситуацію, що склалася унаслідок повномасштабної війни.

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Росія очікує, що Україна прийме вимоги Кремля щодо врегулювання повномасштабної війни та погодиться з окупацією своїх територій. Про це в ефірі радіо "Маяк" заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, Кремль розраховує на те, що військово-політичне керівництво України усвідомлює ситуацію, що склалася.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви й усвідомлення де-факто реальної ситуації, яка існує", — продовжив Пєсков у спілкуванні із журналістами.

На уточнювальне запитання співрозмовників про те, чи йдеться про територіальні компроміси з боку Києва, прессекретар Володимира Путіна відповів: "Це не територіальні поступки. Ще раз повторю, Києву треба визнати ситуацію де-факто і просто тверезо її оцінити".

[ + – ] РФ чекає від України прийняття російських вимог, — Пєсков

Крім того, Дмитро Пєсков поклав відповідальність за світову продовольчу кризу на країни Заходу, які, за його словами, блокують вивезення зерна з українських портів.

"Ми категорично не приймемо ці звинувачення і навпаки, звинувачуємо країни Заходу в тому, що вони здійснили низку незаконних дій, які призвели до цієї блокади", — продовжив прессекретар Путіна і вимагав скасувати санкції, що перешкоджають фрахту суден і вивезенню зерна.

Також Пєсков відмовився вважати Донецьку та Луганську області частиною України та назвав ОРДЛО незалежними державами, питання розвитку яких у пріоритеті в РФ.

Раніше в Офісі президента стверджували, що країни Європи пропонують Україні піти на поступки Росії та відмовитися від частини територій. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, європейські партнери зацікавлені у відновленні бізнес-відносин із країною-агресором та хочуть, щоб Київ підписав нові Мінські угоди.

Також повідомлялося, що Росія хоче провести переговори з Україною та Заходом для підписання великої угоди.