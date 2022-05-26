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У Путіна очікують, що Україна визнає окупацію Росією своїх територій

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Фото: РБК | РФ чекає від України прийняття російських вимог, — Пєсков

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, керівництво України має усвідомити ситуацію, що склалася унаслідок повномасштабної війни.

Росія очікує, що Україна прийме вимоги Кремля щодо врегулювання повномасштабної війни та погодиться з окупацією своїх територій. Про це в ефірі радіо "Маяк" заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремль розраховує на те, що військово-політичне керівництво України усвідомлює ситуацію, що склалася.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви й усвідомлення де-факто реальної ситуації, яка існує", — продовжив Пєсков у спілкуванні із журналістами.

На уточнювальне запитання співрозмовників про те, чи йдеться про територіальні компроміси з боку Києва, прессекретар Володимира Путіна відповів: "Це не територіальні поступки. Ще раз повторю, Києву треба визнати ситуацію де-факто і просто тверезо її оцінити".

РФ чекає від України прийняття російських вимог, — Пєсков

Крім того, Дмитро Пєсков поклав відповідальність за світову продовольчу кризу на країни Заходу, які, за його словами, блокують вивезення зерна з українських портів.

"Ми категорично не приймемо ці звинувачення і навпаки, звинувачуємо країни Заходу в тому, що вони здійснили низку незаконних дій, які призвели до цієї блокади", — продовжив прессекретар Путіна і вимагав скасувати санкції, що перешкоджають фрахту суден і вивезенню зерна.

Також Пєсков відмовився вважати Донецьку та Луганську області частиною України та назвав ОРДЛО незалежними державами, питання розвитку яких у пріоритеті в РФ.

Раніше в Офісі президента стверджували, що країни Європи пропонують Україні піти на поступки Росії та відмовитися від частини територій. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, європейські партнери зацікавлені у відновленні бізнес-відносин із країною-агресором та хочуть, щоб Київ підписав нові Мінські угоди.

Також повідомлялося, що Росія хоче провести переговори з Україною та Заходом для підписання великої угоди.