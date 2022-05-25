Країни ЄС пропонують Україні відмовитись від частини територій в обмін на припинення вогню, — ОП

Європейські партнери, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, хочуть відновити бізнес-відносини з РФ та пропонують Києву підписати нові Мінські угоди.

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Деякі європейські країни закликають Україну піти на поступки Росії та відмовитися від територій в обмін на припинення повномасштабної війни. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, в Європі активізувалися проросійські лобісти, які пропонують Україні угоду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здавання частини територій заради миру. Свої пропозиції, як стверджує Подоляк, країни ЄС аргументують необхідністю поновлення бізнес-відносин із Російською Федерацією.

Радник голови ОП запевнив, що Україна не погоджуватиметься на такі ініціативи, а також не торгуватиме своїми громадянами та суверенітетом. Щобільше, не може йтися про заморожування повномасштабної війни, оскільки це дозволить РФ проаналізувати свої помилки та краще підготуватися до нової фази збройної агресії.

"Свою роботу над помилками також провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3. Геополітичні "стратеги" говорять про території, але ніхто не говорить про людей. З початку війни свій дім залишили вже 13 мільйонів українців. Ці люди не повернуться жити на окуповані території або в сіру зону бойових дій. Тому що це ризиковано. А значить, у нас не буде економіки. Чи збираються закликачі до заморожування війни довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви щодо цього", — продовжив Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Радник глави ОП нагадав, що будь-яка війна завершується за столом переговорів, але за умови, якщо всі сторони конфлікту готові про щось домовлятися. Подоляк запевнив, що Україна зацікавлена у припиненні конфлікту, який можна зупинити постачанням озброєння, новими санкціями проти РФ та фінансовою допомогою Києву.

"Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж люди пропонують нам подарувати Росії Схід та Південь. Спасибі за пораду, але, ймовірно, візьмемо допомогу зброєю", — підсумував Подоляк, коментуючи пропозиції країн Європи на поступки Кремлю.

[ + – ] Країни ЄС пропонують Україні піти на поступки РФ у повномасштабній війні [ + – ] Країни ЄС пропонують Україні піти на поступки РФ у повномасштабній війні [ + – ] Країни ЄС пропонують Україні піти на поступки РФ у повномасштабній війні

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента називали єдину умову для примирення з Росією. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, в ЄС хочуть створити аналог Мінських угод для заморожування конфлікту, але Україну зацікавить лише повна капітуляція ЗС РФ, деокупація українських територій та виплата компенсацій за зруйновану інфраструктуру.

Також повідомляли про зупинення переговорного процесу між Україною та Росією для врегулювання повномасштабної війни.