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Страны ЕС предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение огня, — ОП

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Страны ЕС предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращения огня

Европейские партнеры, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, хотят возобновить бизнес-отношения с РФ и предлагают Киеву подписать новые Минские соглашения.

Некоторые европейские страны призывают Украину пойти на уступки России и отказаться от территорий в обмен на прекращение полномасштабной войны. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, в Европе активизировались пророссийские лоббисты, которые предлагают Украине сделку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Свои предложения, как утверждает Подоляк, страны ЕС аргументируют необходимостью возобновления бизнес-отношений с Российской Федерацией.

Советник главы ОП заверил, что Украина не будет соглашаться на такие инициативы, а также торговать своими гражданами и суверенитетом. Более того, не может идти речь о замораживании полномасштабной войны, поскольку это позволит РФ проанализировать свои ошибки и лучше подготовиться к новой фазе вооруженной агрессии.

"Свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3. Геополитические "стратеги" говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в серую зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом", — продолжил Подоляк в своем Telegram-канале.

Советник главы ОП напомнил, что любая война завершается за столом переговоров, но при условии, если все стороны конфликта готовы о чем-то договариваться. Подоляк заверил, что Украина заинтересована в прекращении конфликта, который можно остановить поставками вооружения, новыми санкциями против РФ и финансовой помощью Киеву.

"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России Восток и Юг. Спасибо за совет, но, вероятно, возьмем помощь оружием", — подытожил Подоляк, комментируя предложения стран Европы пойти на уступки Кремлю.

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Страны ЕС предлагают Украине пойти на уступки РФ в полномасштабной войне
Война переговоры уступки вторжение Украина территории Подоляк Минские соглашения
Страны ЕС предлагают Украине пойти на уступки РФ в полномасштабной войне
Война переговоры уступки вторжение Украина территории Подоляк Минские соглашения
Страны ЕС предлагают Украине пойти на уступки РФ в полномасштабной войне
Война переговоры уступки вторжение Украина территории Подоляк Минские соглашения
Война переговоры уступки вторжение Украина территории Подоляк Минские соглашения
Война переговоры уступки вторжение Украина территории Подоляк Минские соглашения

Напомним, ранее в Офисе Президента называли единое условие для примирения с Россией. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в ЕС хотят создать аналог Минских соглашений для замораживания конфликта, но Украину заинтересует лишь полная капитуляция ВС РФ, деоккупация украинских территорий и выплата компенсаций за разрушенную инфраструктуру.

Также сообщалось о приостановлении переговорного процесса между Украиной и Россией для урегулирования полномасштабной войны.