Страны ЕС предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение огня, — ОП

Европейские партнеры, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, хотят возобновить бизнес-отношения с РФ и предлагают Киеву подписать новые Минские соглашения.

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Некоторые европейские страны призывают Украину пойти на уступки России и отказаться от территорий в обмен на прекращение полномасштабной войны. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в Европе активизировались пророссийские лоббисты, которые предлагают Украине сделку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Свои предложения, как утверждает Подоляк, страны ЕС аргументируют необходимостью возобновления бизнес-отношений с Российской Федерацией.

Советник главы ОП заверил, что Украина не будет соглашаться на такие инициативы, а также торговать своими гражданами и суверенитетом. Более того, не может идти речь о замораживании полномасштабной войны, поскольку это позволит РФ проанализировать свои ошибки и лучше подготовиться к новой фазе вооруженной агрессии.

"Свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3. Геополитические "стратеги" говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в серую зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом", — продолжил Подоляк в своем Telegram-канале.

Советник главы ОП напомнил, что любая война завершается за столом переговоров, но при условии, если все стороны конфликта готовы о чем-то договариваться. Подоляк заверил, что Украина заинтересована в прекращении конфликта, который можно остановить поставками вооружения, новыми санкциями против РФ и финансовой помощью Киеву.

"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России Восток и Юг. Спасибо за совет, но, вероятно, возьмем помощь оружием", — подытожил Подоляк, комментируя предложения стран Европы пойти на уступки Кремлю.

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Напомним, ранее в Офисе Президента называли единое условие для примирения с Россией. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в ЕС хотят создать аналог Минских соглашений для замораживания конфликта, но Украину заинтересует лишь полная капитуляция ВС РФ, деоккупация украинских территорий и выплата компенсаций за разрушенную инфраструктуру.

Также сообщалось о приостановлении переговорного процесса между Украиной и Россией для урегулирования полномасштабной войны.