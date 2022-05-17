"Не мешаем падению чудаковатой империи": Подоляк заявил о приостановке переговоров с РФ

После стамбульской встречи Россия, по словам советника главы ОП, пребывает в стереотипном мышлении. Конец полномасштабной войны Украины и РФ решат за столом переговоров, но модератором будет президент Владимир Зеленский.

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Переговоры Украины и России об окончании полномасштабной войны приостановлены, потому что после встречи в Стамбуле существенного продвижения не было. Об этом сказал член украинской делегации и советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

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Окончание войны все равно будут решать за столом переговоров и модератором процесса, по словам Подоляка, может стать президент Украины Владимир Зеленский.

"Понятно, что сейчас переговорный процесс приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский", — подчеркнул он.

У себя в Twitter Подоляк оценил идею некоторых западных политиков отдать РФ часть украинских территорий, чтобы президент РФ Владимир Путин сохранил лицо.

"Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", – написал советник.

В комментарии Liga.net Подоляк сказал, что Россия не демонстрирует понимания современных процессов в мире и своей крайне отрицательной роли. Россия не понимает, что война в Украине идет "уже не по ее правилам, графику или планам".

Сопротивление Украины, по его словам, лишь нарастает, поэтому оккупанты не достигают абсолютно никаких целей.

"Россия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять боеспособность армии, а также потерять остатки репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – проинформировал советник главы ОП.

[ + – ] Российские оккупанты не достигают абсолютно никаких целей в Украине Фото: tass

Он уточнил, что никто не говорит о выходе или не выходе из переговорного процесса украинской делегации, речь идет о целесообразности и конкретике.

"Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – заключил Подоляк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о выходе Киева из переговорного процесса с Москвой. Российский дипломат винил в этом страны Запада, он считает, что Лондон и Вашингтон якобы затягивают мирные переговоры, чтобы нанести РФ максимальный урон и измотать ее.

Лавров сказал, что Кремль готов решать гуманитарные вопросы в Украине и вспомнил эвакуацию раненых из "Азовстали". Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уточнил, что переговоры не идут ни в каком виде. Киев не ответил на российский проект договора, добавил он.

О приостановке переговорного процесса между Украиной и РФ говорил 5 мая пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, гарантии безопасности и территориальной целостности Украины должны обсуждать лишь президенты.

Напомним, что 15 мая Подоляк заявил о победе Украины над Россией в 2022 году. По его мнению, рецепт победы прост – нужно вести реальное нефтяное эмбарго и снабдить ВСУ танками, самолетами и артиллерией.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 мая заявил, что вопрос будущего оккупированного Крыма и некоторых районов Донбасса должны обсуждать напрямую Зеленский и Путин.