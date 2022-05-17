Киев фактически вышел из переговорного процесса с Москвой, — Лавров

Глава МИД РФ заявил, что в остановке переговоров между странами виноват Запад, который якобы пытается нанести урон России и измотать ее.

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Переговоры Украины и России по завершению войны не идут, Киев фактически вышел из этого процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА НОВОСТИ".

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По его словам, в этом виноваты страны Запада. Лавров утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы пытаются затянуть российско-украинские мирные переговоры, чтобы нанести России урон и измотать ее.

"У России есть данные, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон, переговоры с Москвой хотят затянуть, рассчитывая нанести урон и измотать Россию", — заявил он.

В то же время российский дипломат добавил, что Кремль готов и дальше решать гуманитарные вопросы в Украине, "как это было с вывозом раненых из Азовстали".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ужесточила свои позиции на переговорах с Кремлем. По его словам, этому способствует ситуация на фронте и добавил, что Киев не собирается принимать ультиматумов Москвы.

13 мая Зеленский заявил о готовности встретится с Путиным для переговоров. Он отметил, что вопрос переговоров с Россией ежедневно усложняется из-за фактов военных преступлений войск РФ на оккупированных территориях. В то же время в ОП заявляют, что глава Кремля пока что не проявляет желание встречаться и разговаривать. Владимир Путин в разговоре с мировыми лидерами утверждает, что время для переговоров с президентом Украины по урегулированию войны еще не наступило.

5 мая пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что переговоры России и Украины на паузе. Он заявил, что члены переговорной группы регулярно общаются и могут созвать новый раунд переговоров. Однако в Киеве не видят для этого необходимости, так как все вопросы в рамках этих полномочий уже были решены.