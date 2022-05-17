Київ фактично вийшов із переговорного процесу з Москвою, — Лавров

Глава МЗС РФ заявив, що в зупинці переговорів між країнами винен Захід, який нібито намагається завдати шкоди Росії і виснажити її.

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Переговори України та Росії щодо завершення війни не йдуть, Київ фактично вийшов із цього процесу. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє "РИА Новости".

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За його словами, у цьому винні країни Заходу. Лавров стверджує, що Лондон і Вашингтон нібито намагаються затягнути російсько-українські мирні переговори, щоб завдати шкоди Росії і виснажити її.

"Росія має дані, що українських переговорників "ведуть" Вашингтон і Лондон, переговори з Москвою хочуть затягнути, розраховуючи завдати шкоди і виснажити Росію", — заявив він.

Водночас, російський дипломат додав, що Кремль готовий і надалі вирішувати гуманітарні питання в Україні, "як це було з вивезенням поранених з Азовсталі".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна посилила свої позиції на переговорах із Кремлем. За його словами, цьому сприяє ситуація на фронті та додав, що Київ не збирається приймати ультиматумів Москви.

13 травня Зеленський заявив про готовність зустрітися із Путіним для переговорів. Він зазначив, що питання переговорів із Росією щодня ускладнюється через факти воєнних злочинів військ РФ на окупованих територіях. Водночас в ОП заявляють, що глава Кремля поки що не проявляє бажання зустрічатися і розмовляти. Володимир Путін у розмові зі світовими лідерами стверджує, що час для переговорів із президентом України щодо врегулювання війни ще не настав.

5 травня прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що переговори Росії та України на паузі. Він заявив, що члени переговорної групи регулярно спілкуються та можуть скликати новий раунд переговорів. Однак у Києві не бачать для цього необхідності, тому що всі питання у межах цих повноважень вже було вирішено.