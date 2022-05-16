Позиція Києва на переговорах посилюється: Кулеба розповів, що потрібно для перемоги над РФ

За словами глави МЗС, Київ не збирається приймати ультиматуми Москви. Однак не заперечує, що все може змінитися і Росія опиниться у кращому становищі.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що для перемоги у війні з Росією потрібні три елементи: завзятість, характер і бойова міць; постачання необхідного озброєння від Заходу та санкції проти РФ. А тим часом, Київ посилює свої позиції на російсько-українських мирних переговорах за рахунок перелому ситуації на полі бою. Про це український дипломат розповів в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

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"Ми бачимо, що вміємо боротися і перемагати. Ми також бачимо, що поставки зброї йдуть стабільно. Для успіху нам потрібні три елементи: українська завзятість, характер і бойова міць; постачання необхідної зброї та санкції проти Росії", — сказав він.

За його словами, позиція України на переговорах наразі посилюється за рахунок ситуації на фронті. Однак якщо ситуація зміниться, це означатиме, що Росія опиниться в кращому становищі. Дмитро Кулеба зазначив, що в Кремлі не готові до реальних і предметних переговорів, а вважають за краще продовжувати наступ на Донбасі, обстрілювати Херсонську область і завдавати ракетних ударів по всій території країни.

"Тож росіяни очевидно не хочуть переговорів і віддають перевагу війні. Ми, зі свого боку, готові до переговорів. Але ми не готові приймати російські ультиматуми. Якщо вони нав'яжуть нам війну, ми дамо відсіч", — заявив глава МЗС.

Як довго зможе протриматися Україна

Міністр закордонних справ розповів, що українська економіка постраждала від війни з Росією більше, ніж російська від санкцій. Він вважає, що санкції не зупинять Москву доти, доки Європа імпортуватиме російські енергоресурси. Кулеба додав, що Україна не ставить собі питання, скільки вона зможе протриматися на війні з Росією. За його словами, іншого виходу наша країна не має, бо програш означатиме зникнення України.

"Бо в нас як нації і як суверенної країни немає іншого вибору, крім як виграти цю війну, чого б це не вартувало. Бо програш війни означав би, що України більше не буде. Якщо хтось думає, що Путін нас помилує, то він глибоко помиляється", — вважає голова відомства.

Отримання Києвом статусу кандидата в ЄС

Дмитро Кулеба заявив, що розраховує на отримання Україною статусу кандидата в ЄС після саміту країн-членів у червні. Він вважає, що в цьому питанні Німеччина має відігравати провідну роль, проте зараз немає прогресу. Глава МЗС розповів, що частина Європейської комісії повністю підтримує надання статусу кандидата, а інша частина хоче, щоб цей статус був умовним, що на практиці означало б відтермінування рішення. Якщо ж Європейська комісія прийме це рішення, його відправлять на Раду ЄС, де держави-члени обговорюватимуть його.

"Відверто кажучи, єдине рішення, яке може прийняти Україна — це надати нам статус кандидата. Нам більше не потрібні половинчасті рішення. Ця війна є результатом половинчастих заходів і рішень, ухвалених усіма сторонами, зокрема й нами, протягом останніх восьми років", — заявив Кулеба.

Депортація українців у Росію

За словами глави МЗС, спочатку в Кремлі вивозили українців на територію Росії, щоб показувати, що люди тікають від "Київського режиму". Крім того, їм, мабуть, не вистачає людського капіталу на теренах РФ.

"Бо ми бачимо, як багатьох українців відвозять у віддалені куточки Росії і змушують там селитися. Так Росія намагається вирішити проблему нестачі людського капіталу за допомогою примусових депортацій", — вважає Кулеба.

Що буде із замороженими резервами Кремля

Кулеба розповів, що Україна претендує на приблизно $350 млрд державних іноземних фондів Росії, які заморозив Захід. За його словами, з юридичної та політичної точок зору це складна тема. Щоб досягти успіху в цьому напрямі, має бути підготовлений правовий шлях і політична воля для його реалізації. Але вже є деякі країни, які пообіцяли Києву, що вони ухвалять необхідні закони, щоб зробити це можливим.

Нагадаємо, 10 травня Дмитро Кулеба заявив, що Україна змінює цілі перемоги над РФ. За його словами, тепер Україна хоче звільнити всі окуповані території, враховуючи Крим та ОРДЛО. Проте ціна такої перемоги може бути кровопролитною, і в кінцевому підсумку призведе до переговорів.