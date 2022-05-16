Позиция Киева на переговорах ужесточается: Кулеба рассказал, что нужно для победы над РФ

По словам главы МИД, Киев не собирается принимать ультиматумы Москвы. Однако не исключает, что все может поменяться и Россия окажется в лучшем положении.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для победы в войне с Россией нужно три элемента: упорство, характер и боевая мощь; поставки необходимого вооружения от Запада и санкции против РФ. А тем временем Киев ужесточает свои позиции на российско-украинских мирных переговорах за счет перелома ситуации на поле боя. Об этом украинский дипломат рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

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"Мы видим, что умеем бороться и побеждать. Мы также видим, что поставки оружия идут стабильно. Для успеха нам нужны три элемента: украинское упорство, характер и боевая мощь; Поставки необходимого оружия и санкции против России", — сказал он.

По его словам, позиция Украины на переговорах сейчас ужесточается за счет ситуации на фронте. Однако если ситуация изменится, то это будет значить, что Россия окажется в лучшем положении. Дмитрий Кулеба отметил, что в Кремле не готовы к реальным и предметным переговорам, а предпочитают продолжать наступление на Донбассе, обстреливать Херсонскую область и наносить ракетные удары по всей территория страны.

"Так что русские явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы. Если они навяжут нам войну, мы дадим отпор", — заявил глава МИД.

Как долго сможет продержаться Украина

Министр иностранных дел рассказал, что украинская экономика пострадала от войны с Россией больше, чем российская от санкций. Он считает, что санкции не остановят Москву до тех пор, пока Европа будет импортировать российские энергоресурсы. Кулеба добавил, что Украина не ставит себе вопрос о том, сколько она сможет продержаться на войне с Россией. По его словам, другого выхода у нашей страны нет, потому что проигрыш будет означать исчезновение Украины.

"Потому что у нас как нации и как суверенной страны нет другого выбора, кроме как выиграть эту войну, чего бы это ни стоило. Потому что проигрыш войны означал бы, что Украины больше не будет. Если кто-то думает, что Путин нас помилует, то он глубоко ошибается", — считает глава ведомства.

Получение Киевом статуса кандидата в ЕС

Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в ЕС после саммита стран-членов в июне. Он считает, что в этом вопросе Германия должна играть ведущую роль, однако сейчас нет прогресса. Глава МИД рассказал, что часть Европейской комиссии полностью поддерживает предоставление статуса кандидата, а другая часть хочет, чтобы этот статус был условным, что на практике означало бы отсрочку решения. Если же Европейская комиссия примет это решение, оно направится на Совет ЕС, где государства-члены будут обсуждать его.

"Откровенно говоря, единственное решение, которое может принять Украина — это предоставить нам статус кандидата. Нам больше не нужны половинчатые решения. Эта война является результатом половинчатых мер и решений, принятых всеми сторонами, в том числе и нами, в течение последних восьми лет", — заявил Кулеба.

Депортация украинцев в Россию

По словам главы МИД, изначально в Кремле вывозили украинцев на территорию России, чтобы показывать, что люди бегут от "Киевского режима". Кроме того, им, вероятно, не хватает человеческого капитала на просторах РФ.

"Потому что мы видим, как многих украинцев увозят в отдаленные уголки России и заставляют там селиться. Таким образом, Россия пытается решить проблему нехватки человеческого капитала с помощью принудительных депортаций", — считает Кулеба.

Что будет с замороженными резервами Кремля

Кулеба рассказал, что Украина претендует на около $350 млрд. государственных иностранных фондов России, которые заморозил Запад. По его словам, с юридической и политической точек зрения это сложная тема. Чтобы добиться успеха в этом направлении, должен быть подготовленный правовой путь и политическая воля для его реализации. Но уже есть некоторые страны, которые пообещали Киеву, что они примут необходимые законы, чтобы сделать это возможным.

Напомним, 10 мая Дмитрий Кулеба заявил, что Украина меняет цели победы над РФ. По его словам, теперь Украина хочет освободить все оккупированные территории, включая Крым и ОРДЛО. Однако цена такой победы может быть весьма кровопролитной, и в конечном итоге приведет к переговорам.