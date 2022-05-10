Освобождение всех территорий: Украина меняет цели победы над РФ , – Кулеба

ВСУ при большей военной поддержке Запада вытеснят захватчиков из Херсонской области и разгромят Черноморский флот РФ. Цена полной победы над Россией может стать весьма кровопролитной и в конечном итоге придется вести переговоры, заявил глава МИД.

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Украина меняет цели победы в полномасштабной войне с Россией и хочет освободить все оккупированные ею территории. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию Financial Times.

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Вооруженные силы Украины улучшили достижение целей на фронте, потому что западные союзники быстро доставляют обещанное тяжелое вооружение, заявил глава МИД Украины.

"В первые месяцы войны победа для нас значила отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, плюс оплата нанесенного ущерба. Сейчас же картина победы Украины — это развивающаяся концепция", — подчеркнул Кулеба.

[ + – ] Победа в битве за Донбасс имеет решающее значение для ВСУ, заявил Кулеба Фото: censor.net

Выигрыш битвы за Донбасс, по его словам, имеет решающее значение для динамики войны и поэтому победой для Украины будет освобождение остальных территорий.

Только военное поражение РФ позволит Украине разблокировать порты в Черном море и возобновить экспорт, полагает министр. Если Киев получит большую военную поддержку, то вытеснит ВС РФ из Херсонской области и разгромит Черноморский флот РФ, добавил он.

Цена этой победы, по соценке Кулебы, может быть слишком кровопролитной и в конце концов придется вести переговоры об урегулировании. Киев хочет подойти к этому моменту с "самыми сильными картами", сказал глава МИД.

"Бой идет сегодня, а гаубицы и беспилотники доставляют завтра"

Кулеба заявил, что для победы над Россией союзники Украины должны лишить ее доходов от нефти и газа. Им необходимо улучшить график и стабильность поставок оружия, а также не затягивать с поставками дальнобойного тяжелого вооружения.

"Не должно быть так – идет бой сегодня, а гаубицы и беспилотники прибывают завтра", — отметил он.

[ + – ] США поставили Украине почти все обещанные гаубицы и боеприпасы

Переломным моментом в западном восприятии стала устойчивость Украины на первом этапе вторжения — отражение попытки РФ захватить Киев благодаря использованию противотанкового орудия и ракет Stinger, отметил министр.

Он выразил надежду, что Киеву отправят реактивные системы залпового огня производства США, а не советские "Грады" до того, как Конгресс одобрит новый пакет экономической и военной помощи на 33 млрд долларов. Обещание такое Украина получила, заключил Кулеба.

Отметим, что в Конгрессе США не спешат рассматривать запрос президента Джо Байдена о предоставлении военной и гуманитарной помощи Украине на 33 млрд долларов.

В Министерстве обороны США ранее говорили, что ВСУ получили более 90% гаубиц, отправку которых подтвердил Байден.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 4 мая заявил что Украина не пойдет на переговорах с Россией на компромисс в вопросах о независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.