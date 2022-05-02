У Зеленского рассказали, на какие компромиссы Украина не пойдет в переговорах с РФ

Киев, по словам главы ОП Андрея Ермака, будет считать прогрессом в переговорах с Россией прекращение боевых действий и деоккупацию украинских территорий

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Украина в переговорном процессе с Россией не будет идти на компромиссы в вопросах, которые касаются независимости, суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеканалу CNN, перевод которого был обнародован на официальном портале главы государства.

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По его словам, прекращение боевых действий и деоккупация украинских территорий будет воспринята Украиной как прогресс в переговорах с РФ. Ермак напомнил, что это не Киев начал полномасштабную войну, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей.

"Украина никогда не была агрессивной страной, в частности, не проявляла агрессии в отношении России. Для нас самое важное — наша независимость, суверенитет и территориальная целостность. За это мы боремся. За наши земли и свободу", — подчеркнул глава ОП и добавил, что Россия на сегодняшний день сконцентрировала большинство своих ВС на Донбассе.

Помимо этого, Андрей Ермак озвучил, на какие компромиссы Украина не пойдет во время переговорного процесса с Москвой. По словам руководителя Офиса президента, Киев заинтересован в прекращении войны, однако не ценой своей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В ходе интервью с журналистами Ермак заявил, что Украина стремится одержать верх над Кремлем, а победой в полномасштабном конфликте будет считаться возвращение контроля над всеми оккупированными территориями. Отдельно руководитель ОП прокомментировал финансовую и военную поддержку США, и поблагодарил Вашингтон за выделение $33 млрд.

"Во-первых, мы слышим четкие месседжи, что США верят и уверены в победе Украины в этой войне. Во-вторых, это действительно изменяет уровень нашего сотрудничества. Это была цель и мечта президента Зеленского и всей его команды — такого уровня человеческие отношения с США. И сегодня мы можем сказать: да, это произошло. И мы очень благодарны. Эта поддержка важна для нас", — подытожил Ермак в интервью телеканалу CNN.

Напомним, 22 апреля украинские СМИ сообщили о возможном приостановлении переговоров между Украиной и Россией. По данным журналистов, Киев выдвинул Москве ультиматум, если ВС РФ проведут референдум в Херсоне для провозглашения "ХНР".

24 апреля Украина предложила России раунд специальных переговоров из-за обстрелов Мариуполя. В Офисе Зеленского утверждали, что у Москвы есть шанс сохранить остатки своей репутации, установив перемирие и предоставив гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.