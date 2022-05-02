У Зеленського розповіли, на які компроміси Україна не піде у переговорах із РФ

Київ, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вважатиме прогресом у переговорах з Росією припинення бойових дій та деокупацію українських територій

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Україна у переговорному процесі з Росією не йтиме на компроміси у питаннях, що стосуються незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу CNN, переклад якого оприлюднили на офіційному порталі глави держави.

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За його словами, припинення бойових дій та деокупація українських територій буде сприйнята Україною як прогрес у переговорах із РФ. Єрмак нагадав, що це не Київ розпочав повномасштабну війну, під час якої загинули тисячі мирних мешканців.

"Україна ніколи не була агресивною країною, зокрема, не виявляла агресії щодо Росії. Для нас найважливіше — наша незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. За це ми боремося. За наші землі та свободу", — наголосив глава ОП і додав, що Росія на сьогодні сконцентрувала більшість своїх ЗС на Донбасі.

Крім цього Андрій Єрмак озвучив, на які компроміси Україна не піде під час переговорного процесу з Москвою. За словами керівника Офісу президента, Київ зацікавлений у припиненні війни, проте не ціною своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Під час інтерв'ю з журналістами Єрмак заявив, що Україна прагне взяти гору над Кремлем, а перемогою у повномасштабному конфлікті вважатиметься повернення контролю над усіма окупованими територіями. Окремо керівник ОП прокоментував фінансову та військову підтримку США, та подякував Вашингтону за виділення $33 млрд.

"По-перше, ми чуємо чіткі меседжі, що США вірять і впевнені у перемозі України у цій війні. По-друге, це справді змінює рівень нашої співпраці. Це була мета та мрія президента Зеленського та всієї його команди — такого рівня людські стосунки з США. І сьогодні ми можемо сказати: так, це сталося. І ми дуже вдячні. Ця підтримка є важливою для нас", — підсумував Єрмак в інтерв'ю телеканалу CNN.

Нагадаємо, 22 квітня українські ЗМІ повідомили про можливе призупинення переговорів між Україною та Росією. За даними журналістів, Київ висунув Москві ультиматум, якщо ЗС РФ проведуть референдум у Херсоні для проголошення "ХНР".

24 квітня Україна запропонувала Росії раунд спеціальних переговорів через обстріл Маріуполя. В Офісі Зеленського стверджували, що Москва має шанс зберегти залишки своєї репутації, встановивши перемир'я і надавши гуманітарний коридор для евакуації цивільних.