Україна пригрозила зупинити переговори з РФ у разі проголошення "ХНР", — ЗМІ

Це вже другий ультиматум, який було висунуто на адресу Кремля українською стороною.

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Україна готова припинити мирні переговори з Росією за умови, якщо окупанти проведуть "референдум" і проголосять "Херсонську народну республіку". Про це пише видання "Українська правда", цитуючи обізнане джерело.

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За даними інсайдера, такий ультиматум було висунуто українською стороною під час останніх консультацій із російськими переговорниками.

Джерело стверджує, що делегація України погрожувала завершити мирні переговори щодо врегулювання повномасштабної війни, якщо ЗС РФ проведуть "референдум" на окупованих територіях Херсонської області.

Таким чином, це вже другий ультиматум із боку Києва щодо можливого припинення переговорного процесу з Росією. Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що вбивство українських військовослужбовців в оточеному Маріуполі поставить крапку на прямому діалозі з країною-агресором.

За словами глави держави, продовження переговорів із Росією залежить від доброї волі України, а звірства ЗС РФ на території нашої країни послаблюють позицію Москви в процесі.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи заяву Зеленського про військовослужбовців у Маріуполі, заявив, що Кремль не зазнає жодних ультиматумів із боку Києва.

Нагадаємо, 21 квітня з'явилася інформація про те, що ЗС РФ перенесла дату проведення "референдуму" для проголошення "Херсонської народної республіки". За даними військового командування України, загарбники хочуть провести фейкове "волевиявлення" 27 квітня, метою якого є легітимізація окупаційних адміністрацій.

Секретар РНБО Олексій Данілов у свою чергу виключив проголошення "Херсонської народної республіки".