Украина пригрозила остановить переговоры с РФ в случае провозглашения "ХНР", — СМИ

Это уже второй ультиматум, который был выдвинут в адрес Кремля украинской стороной.

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Украина готова прекратить мирные переговоры с Россией при условии, если оккупанты проведут "референдум" и провозгласят "Херсонскую народную республику". Об этом пишет издание "Украинская правда", цитируя осведомленного источника.

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По данным инсайдера, такой ультиматум был выдвинут украинской стороной в ходе последних консультаций с российскими переговорщиками.

Источник утверждает, что делегация Украины пригрозила завершить мирные переговоры по урегулированию полномасштабной войны, если ВС РФ проведут "референдум" на оккупированных территориях Херсонской области.

Таким образом, это уже второй ультиматум со стороны Киева относительно возможного прекращения переговорного процесса с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что убийство украинских военнослужащих в осажденном Мариуполе поставит точку на прямом диалоге со строной-агрессором.

По словам главы государства, продолжение переговоров с Россией зависит от доброй воли Украины, а зверства ВС РФ на территории нашей страны ослабляют позицию Москвы в процессе.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Зеленского, о военнослужащих в Мариуполе, заявил, что Кремль не потерпит никаких ультиматумов со стороны Киева.

Напомним, 21 апреля появилась информация о том, что ВС РФ перенесли дату проведения "референдума" для провозглашения "Херсонской народной республики". По данным военного командования Украины, захватчики хотят провести фейковое "волеизъявление" 27 апреля, целью которого является легитимизация оккупационных администраций.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, исключил провозглашение "Херсонской народной республики".