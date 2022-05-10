Звільнення всіх територій: Україна змінює цілі перемоги над РФ, — Кулеба

ЗСУ за більшої військової підтримки Заходу витіснять загарбників із Херсонської області та розгромлять Чорноморський флот РФ. Ціна повної перемоги над Росією може стати вельми кровопролитною і, зрештою, доведеться вести переговори, заявив глава МЗС.

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Україна змінює цілі перемоги в повномасштабній війні з Росією та хоче звільнити всі окуповані нею території. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

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Збройні сили України покращили досягнення цілей на фронті, тому що західні союзники швидко доставляють обіцяне тяжке озброєння, заявив глава МЗС України.

"У перші місяці війни перемога для нас означала відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, плюс оплата завданих збитків. Зараз же картина перемоги України — це концепція, що розвивається", — підкреслив Кулеба.

[ + – ] Перемога в битві за Донбас має вирішальне значення для ЗСУ, заявив Кулеба Фото: censor.net

Виграш битви за Донбас, за його словами, має вирішальне значення для динаміки війни, і тому перемогою для України буде звільнення решти територій.

Тільки військова поразка РФ дозволить Україні розблокувати порти в Чорному морі та відновити експорт, вважає міністр. Якщо Київ отримає велику військову підтримку, то витіснить ЗС РФ із Херсонської області та розгромить Чорноморський флот РФ, додав він.

Ціна цієї перемоги, за оцінкою Кулеби, може бути занадто кровопролитною, і, зрештою, доведеться вести переговори про врегулювання. Київ хоче підійти до цього моменту із "найсильнішими картами", сказав глава МЗС.

"Бій іде сьогодні, а гаубиці та безпілотники доставляють завтра"

Кулеба заявив, що для перемоги над Росією союзники України мають позбавити її доходів від нафти та газу. Їм необхідно покращити графік і стабільність постачання зброї, а також не затягувати з постачанням далекобійного важкого озброєння.

"Не повинно бути так — триває бій сьогодні, а гаубиці та безпілотники прибувають завтра", — зазначив він.

[ + – ] США надали Україні майже всі обіцяні гаубиці та боєприпаси

Переломним моментом у західному сприйнятті стала стійкість України на першому етапі вторгнення — відбиття спроби РФ захопити Київ завдяки використанню протитанкової зброї та ракет Stinger, зазначив міністр.

Він висловив сподівання, що Києву відправлять реактивні системи залпового вогню виробництва США, а не радянські "Гради" до того, як Конгрес схвалить новий пакет економічної та військової допомоги на 33 млрд доларів. Обіцянку таку Україну отримала, підсумував Кулеба.

Зазначимо, що в Конгресі США не поспішають розглядати запит президента Джо Байдена щодо надання військової та гуманітарної допомоги Україні на 33 млрд доларів.

У Міністерстві оборони США раніше говорили, що ЗСУ отримали понад 90% гаубиць, відправку яких підтвердив Байден.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 4 травня заявив, що Україна не піде на переговорах із Росією на компроміс у питаннях незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави.