Україна отримала від США 90% запропонованих гаубиць, — CNN

Чиновник із Міністерства оборони США підтвердив, що більша частина гаубиць, які були призначені для України, вже прибула до розташування українських воїнів. Також було поставлено 90 із 144 тисяч запропонованих снарядів.

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Українська артилерія дістала посилення від американських союзників. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони США.

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90% американських гаубиць, запланованих як допомога Україні, вже передані українським військовим.

"Можу вам сказати, що понад 90% із 90 гаубиць, які були закладені Україні у двох останніх указах президента, фактично перебувають в українських руках", — сказав чиновник.

За інформацією джерела, майже 90 000 зі 144 000 запланованих снарядів для спорядження знарядь зараз також знаходяться в Україні.

При цьому чиновник сказав, що в США не відслідковують, куди прямує уся артилерія після передавання техніки українцям.

"Знову ж таки, куди вони йдуть і як їх використовують, це залежить від українців. Ми не бачимо з висоти пташиного польоту кожну гаубицю і не можемо сказати вам, де вона знаходиться в бою", — зазначило джерело.

Раніше Фокус розповідав, що автомобільна компанія Ford передала Україні десятки потужних пікапів на загальну суму 2 мільйони доларів. Пікапи Ford Ranger уже прибули до нашої країни. Швидше за все, вони розвозитимуть гуманітарну допомогу. Ford Ranger — середньорозмірний пікап вантажопідйомністю трохи більше тонни.

Наприкінці квітня у США показали, як завантажуються снаряди до гаубиць М777 для України. За інформацією журналістів, Штати відправлять ЗСУ не менше 90 гаубиць M777 та 184 тис. боєприпасів до них. Посилку доставлять літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії. М777 — це легкі гаубиці зі скорострільністю 2–5 пострілів за хвилину. Дальність стрільби може досягати 24 км залежно від типу снаряда.