Украина получила от США 90% предложенных гаубиц, — CNN

Чиновник из Министерства обороны США подтвердил, что большая часть гаубиц, которые были предназначены для Украины, уже прибыла в расположение украинских воинов. Также были поставлены 90 из 144 тысяч предложенных снарядов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская артиллерия получила усиление от американских союзников. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

90% американских гаубиц, запланированных в качестве помощи Украине, уже переданы украинским военным.

"Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были заложены Украине в двух последних указах президента, фактически находятся в украинских руках", — сказал чиновник.

По информации источника, почти 90 000 из 144 000 запланированных снарядов для снаряжения орудий сейчас также находятся в Украине.

При этом, чиновник сказал, что в США не отслеживают, куда направляется вся артиллерия после передачи техники украинцам.

"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев. Мы не видим с высоты птичьего полета каждую гаубицу и не можем сказать вам, где она находится в бою", — отметил источник.

Ранее Фокус рассказывал, что автомобильная компания Ford передала Украине десятки мощных пикапов на общую сумму в 2 миллиона долларов. Пикапы Ford Ranger уже прибыли в нашу страну. Скорее всего, они будут развозить гуманитарную помощь. Ford Ranger — среднеразмерный пикап грузоподъемностью немногим более тонны.

В конце апреля в США показали, как загружаются снаряды к гаубицам М777 для Украины. По информации журналистов, Штаты отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тыс. боеприпасов к ним. Посылку доставят на самолете C-17 Globemaster III из Калифорнии. М777 — это легкие гаубицы со скорострельностью 2 – 5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы может достигать до 24 км в зависимости от типа снаряда.