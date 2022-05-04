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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получила от США 90% предложенных гаубиц, — CNN

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Американские гаубицы,
Фото: wikipedia.org | Американские гаубицы уже прибыли в Украину

Чиновник из Министерства обороны США подтвердил, что большая часть гаубиц, которые были предназначены для Украины, уже прибыла в расположение украинских воинов. Также были поставлены 90 из 144 тысяч предложенных снарядов.

Украинская артиллерия получила усиление от американских союзников. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.

90% американских гаубиц, запланированных в качестве помощи Украине, уже переданы украинским военным.

"Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были заложены Украине в двух последних указах президента, фактически находятся в украинских руках", — сказал чиновник.

По информации источника, почти 90 000 из 144 000 запланированных снарядов для снаряжения орудий сейчас также находятся в Украине.

При этом, чиновник сказал, что в США не отслеживают, куда направляется вся артиллерия после передачи техники украинцам.

"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев. Мы не видим с высоты птичьего полета каждую гаубицу и не можем сказать вам, где она находится в бою", — отметил источник.

Ранее Фокус рассказывал, что автомобильная компания Ford передала Украине десятки мощных пикапов на общую сумму в 2 миллиона долларов. Пикапы Ford Ranger уже прибыли в нашу страну. Скорее всего, они будут развозить гуманитарную помощь. Ford Ranger — среднеразмерный пикап грузоподъемностью немногим более тонны.

В конце апреля в США показали, как загружаются снаряды к гаубицам М777 для Украины. По информации журналистов, Штаты отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тыс. боеприпасов к ним. Посылку доставят на самолете C-17 Globemaster III из Калифорнии. М777 — это легкие гаубицы со скорострельностью 2 – 5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы может достигать до 24 км в зависимости от типа снаряда.