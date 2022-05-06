Судьба Крыма и ОРДЛО должна решиться на встрече президентов Украины и РФ, — Ермак

По словам главы ОП, сегодня первоочередная задача — прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи по состоянию на 23 февраля.

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Вопросы будущего Крыма и оккупированных районов Донбасса должны обсуждаться на встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. При этом он заверил, что Украина никогда не откажется ни от каких своих территорий.

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"Все эти территории – это Украина. Наша позиция не менялась ни на каких переговорах, ни в каких форматах, — сказал Ермак. — Но не нужно путать эти вопросы. Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи 23 февраля. Вопросы ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить".

При этом глава ОП заверил, что Украина не намерена торговать своей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью.

"При нашей власти этого точно не будет", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского "дожать" российского лидера Путина и не подписывать с ним единого соглашения, включающего пункт о гарантиях безопасности для украинского государства, так как президент РФ "все равно всех кинет". Об этом 5 мая сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на человека из близкого окружения Зеленского.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал журналистов "Украинской правды". "Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты "промахнулись". Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция", — заявил он.

При этом Никифоров отметил, что переговорный процесс между Украиной и Россией действительно приостановлены. По его словам, по самым сложным и принципиальным решениям — по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины — договориться только президенты.