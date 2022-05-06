Долю Криму та ОРДЛО мають вирішити на зустрічі президентів України та РФ, — Єрмак

За словами голови ОП, сьогодні першочерговим завданням є припинення війни та виведення російських військ як мінімум на рубежі станом на 23 лютого.

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Питання майбутнього Криму та окупованих районів Донбасу мають обговорювати на зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Водночас він запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від жодних своїх територій.

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"Всі ці території — це Україна. Наша позиція не змінювалася ні на яких переговорах, ні в яких форматах, — сказав Єрмак. — Але не треба плутати ці питання. Сьогодні першочергове завдання — це припинення війни та виведення російських військ як мінімум на рубежі 23 лютого. Питання ОРДЛО та Криму — це складні питання, які мають обговорювати на зустрічі двох президентів, наш президент готовий сідати та говорити".

Водночас глава ОП запевнив, що Україна не має на меті торгувати своєю незалежністю, суверенітетом та територіальною цілісністю.

"З нашою владою цього точно не буде", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконав президента України Володимира Зеленського "дотиснути" російського лідера Путіна і не підписувати з ним єдиної угоди, що включає пункт про гарантії безпеки для української держави, оскільки президент РФ "все одно всіх кине". Про це 5 травня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на людину з близького оточення Зеленського.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розкритикував журналістів "Української правди". "Щодо цієї публікації та попередньої публікації цього видання можу сказати, що журналісти "промахнулися". Або це просто помилка, або в них неправдиві джерела, які насправді далекі від переговорного процесу, або це свідома маніпуляція", — заявив він.

Водночас Никифоров зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією справді припинено. За його словами, про найскладніші та найважливіші рішення — щодо гарантій безпеки та територіальної цілісності України — домовляться лише президенти.