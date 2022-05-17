"Не заважаємо падінню дивакуватої імперії": Подоляк заявив про припинення переговорів із РФ

Після стамбульської зустрічі Росія, за словами радника голови ОП, перебуває в стереотипному мисленні. Кінець повномасштабної війни України та РФ вирішать за столом переговорів, але модератором буде президент Володимир Зеленський.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Переговори України та Росії про закінчення повномасштабної війни призупинено, бо після зустрічі в Стамбулі суттєвого просування не було. Про це сказав член української делегації та радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Закінчення війни все одно вирішуватимуть за столом переговорів, і модератором процесу, за словами Подоляка, може стати президент України Володимир Зеленський.

"Зрозуміло, що зараз переговорний процес припинений, тому що після стамбульського комюніке якогось суттєвого просування вперед немає. Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Будь-яка війна все одно завершуватиметься за столом переговорів, і модеруватиме цей процес, як мені здається, пан Зеленський", — наголосив він.

Подоляк оцінив ідею деяких західних політиків віддати РФ частину українських територій, щоб президент РФ Володимир Путін зберіг обличчя.

"Зберегти обличчя після Бучі та Маріуполя? Дивовижна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", — написав радник.

У коментарі Liga.net Подоляк сказав, що Росія не демонструє розуміння сучасних процесів у світі та своєї вкрай негативної ролі. Росія не розуміє, що війна в Україні йде "вже не за її правилами, графіком чи планами".

Опір України, за його словами, лише наростає, тому окупанти не досягають жодних цілей.

"Росія хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти боєздатність армії, а також втратити залишки репутації. Така, на мою думку, стратегічна мета росіян: все або нічого. Немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватий "імперії", — поінформував радник глави ОП.

[ + – ] Російські окупанти не досягають жодних цілей в Україні Фото: tass

Він уточнив, що ніхто не говорить про вихід чи не вихід із переговорного процесу української делегації, йдеться про доцільність і конкретику.

"Буде конкретика — буде продовжено політичні переговори", — підсумував Подоляк.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв про вихід Києва з переговорного процесу з Москвою. Російський дипломат звинувачував у цьому країни Заходу, він вважає, що Лондон і Вашингтон нібито затягують мирні переговори, щоб завдати РФ максимальної шкоди таі втомити її.

Лавров сказав, що Кремль готовий вирішувати гуманітарні питання в Україні та згадав евакуацію поранених із "Азовсталі". Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко уточнив, що переговори не йдуть у жодному вигляді. Київ не відповів на російський проєкт договору, додав він.

Про зупинення переговорного процесу між Україною та РФ говорив 5 травня речник президента України Сергій Никифоров. За його словами, гарантії безпеки та територіальної цілісності України мають обговорювати лише президенти.

Нагадаємо, що 15 травня Подоляк заявив про перемогу України над Росією у 2022 році. На його думку, рецепт перемоги простий — потрібно ввести реальне нафтове ембарго та забезпечити ЗСУ танками, літаками й артилерією.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 6 травня заявив, що питання майбутнього окупованого Криму та деяких районів Донбасу мають обговорювати безпосередньо Зеленський іПутін.