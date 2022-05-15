"Україна не зацікавлена у затяжній війні з Росією": Подоляк назвав рецепт перемоги

Радник глави Офісу президента вважає, що війна в Україні завершиться 2022 року, якщо західні союзники підтримають країну.

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Україна може перемогти у війні з Росією вже 2022 року. Таке припущення на своїй сторінці у Twitter висунув радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Чиновник заявив, що Україна, як і весь світ, не зацікавлена у тривалій війні з Росією. Він також представив свій рецепт того, як досягти перемоги.

"Україна не зацікавлена у затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною у цьому місяці, але можемо у цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом ", — заявив Михайло Подоляк.

Україна продовжує отримувати військову допомогу від США та країн Євросоюзу для того, щоб перейти від оборонних дій до контрнаступу та подальшого звільнення окупованих територій. Зокрема, цього тижня стало відомо, що ЄС виділить додаткові €500 млн на зброю Україні, включаючи танки та артилерію. Загальна сума військової допомоги становитиме два мільярди євро. Також Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість у необхідності позбутися залежності російської нафти.

Зі свого боку Сполучені Штати Америки поставили Україні гаубиці М777. Вони вже успішно використовуються на Донбасі, де за допомогою цієї зброї українські військовослужбовці підбили російську САУ.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку голови ГУР МО України Кирила Буданова, переломний момент у повномасштабній війні настане у серпні, а до кінця 2022 року завершиться більшість активних бойових дій. Офіцер також заявив, що президент РФ Володимир Путін хворий на рак, а в Кремлі вже почалися процеси з підготовки державного перевороту.