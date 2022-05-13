ЄС виділить додаткові €500 млн на зброю Україні — танки й артилерію

Загальна сума військової допомоги становитиме два мільярди євро. Також Боррель висловив упевненість у необхідності позбавитися залежності від російської нафти.

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Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України. Про це повідомляє Reuters.

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Сьогодні, 13 травня, глава європейської дипломатії заявив, що Євросоюз виділить ще 500 млн євро для закупівлі важкого озброєння, такого як танки й артилерія. Так, загальна військова допомога Україні складе 2 млрд євро.

"Новий імпульс військової підтримки. Це буде посиленням тиску на Росію економічними санкціями та продовженням міжнародної ізоляції Росії та протидією дезінформації", — заявив Боррель.

Він також висловив упевненість про швидку угоду про ембарго на закупівлю російської нафти. Євросоюз має позбутися нафтової залежності від РФ. Боррель прогнозує, що якщо немає згоди на рівні послів ЄС, то в понеділок має бути політичний імпульс на їхній майбутній зустрічі.

Нагадаємо, за словами американського генерала, ЗСУ спробують відкинути ЗС РФ на довоєнні позиції до кінця літа.

Раніше Олексій Арестович заявив, що якби Україну прийняли в ЄС, війна закінчилася б того ж дня.