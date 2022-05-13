ЕС выделит дополнительные €500 млн на оружие Украине: танки и артиллерию

Общая сумма военной помощи составит два миллиарда евро. Также Боррель выразил уверенность в необходимости избавиться от зависимости российской нефти.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал выделения дополнительных 500 млн евро на вооружение для Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Сегодня, 13 мая глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро для закупки тяжелого вооружения, такое как танки и артиллерия. Таким образом общая военная помощь Украине составит 2 млрд евро.

"Новый импульс военной поддержки. Это будет усилением давления на Россию экономическими санкциями и продолжением международной изоляции России и противодействием дезинформации", — заявил Боррель.

Он также выразил уверенность о скором соглашении об эмбарго на закупку российской нефти. Евросоюз должен избавиться от нефтяной зависимости РФ. Боррель прогнозирует, что если нет согласия на уровне послов ЕС, то в понедельник должен быть политический импульс на их предстоящей встрече.

Напомним, по словам американского генерала, ВСУ попытаются отбросить ВС РФ на довоенные позиции к концу лета.

Ранее Алексей Арестович заявил, что если бы Украину приняли в ЕС, война бы закончилась в тот же день.