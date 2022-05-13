ЕС выделит дополнительные €500 млн на оружие Украине: танки и артиллерию
Общая сумма военной помощи составит два миллиарда евро. Также Боррель выразил уверенность в необходимости избавиться от зависимости российской нефти.
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал выделения дополнительных 500 млн евро на вооружение для Украины. Об этом сообщает Reuters.
Сегодня, 13 мая глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро для закупки тяжелого вооружения, такое как танки и артиллерия. Таким образом общая военная помощь Украине составит 2 млрд евро.
"Новый импульс военной поддержки. Это будет усилением давления на Россию экономическими санкциями и продолжением международной изоляции России и противодействием дезинформации", — заявил Боррель.
Он также выразил уверенность о скором соглашении об эмбарго на закупку российской нефти. Евросоюз должен избавиться от нефтяной зависимости РФ. Боррель прогнозирует, что если нет согласия на уровне послов ЕС, то в понедельник должен быть политический импульс на их предстоящей встрече.
Напомним, по словам американского генерала, ВСУ попытаются отбросить ВС РФ на довоенные позиции к концу лета.
Ранее Алексей Арестович заявил, что если бы Украину приняли в ЕС, война бы закончилась в тот же день.