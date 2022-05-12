ВСУ попытаются отбросить ВС РФ на довоенные рубежи к концу лета, — генерал США

По словам Бена Ходжеса, россияне не были готовы к наступлению на Донбассе. В то же время, ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление через несколько недель, получив соответствующее оружие от партнеров.

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Командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что, во-первых, ВСУ упустили возможность разбить российскую армию, когда та отступала, чтобы перегруппироваться. Но в то же время, Украина сделала достаточно много. Об этом сообщает CNN.

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"Россияне уже перестроились и начали новое наступление в течение прошлых нескольких недель. Хорошая новость в том, что повторное наступление началось слишком быстро, они не были к этому готовы. Именно поэтому добились ограниченных успехов за две недели вдоль почти 500-километровой линии фронта", — отметил генерал.

По его словам, российской армии не удается зацепиться, сконцентрировать свои силы где бы то ни было. За столь короткое время они не научились вести совместные операции — одновременно задействовать воздушные, наземные, морские силы, силы специального назначения и кибервойска.

Во-вторых, и в-главных, по мнению генерала Ходжеса, у ВСУ все еще есть возможности.

"Думаю, что русские близки к своему пику. У них больше нет сотен тысяч дополнительных войск или новых танков, которые можно было бы пустить в бой, — пояснил генерал. — Мне кажется, что в ближайшие недели после того, как США вместе с союзниками передадут Украине вооружение, я думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление. И к концу лета они отбросят Россию назад, к линии 23 февраля".

Ранее Фокус сообщал, что если бы Украину приняли в ЕС, война бы закончилась в тот же день. Об этом заявил Алексей Арестович. Советник ОП также считает, что РФ ведет тайные переговоры с ЕС, пытаясь на годы затянуть принятие Украины в состав евроблока.