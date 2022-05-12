ЗСУ спробують відкинути ЗС РФ на довоєнні рубежі до кінця літа, — генерал США

За словами Бена Ходжеса, росіяни не були готові до наступу на Донбасі. Водночас, ЗСУ будуть готові перейти в контрнаступ через кілька тижнів, отримавши відповідну зброю від партнерів.

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Командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що, по-перше, ЗСУ упустили можливість розбити російську армію, коли вона відступала, щоб перегрупуватися. Але водночас Україна зробила чимало. Про це повідомляє CNN.

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"Росіяни вже перебудувалися і розпочали новий наступ протягом минулих кількох тижнів. Хороша новина в тому, що повторний наступ почався надто швидко, вони не були до цього готові. Саме тому досягли обмежених успіхів за два тижні вздовж майже 500-кілометрової лінії фронту", — зазначив генерал.

За його словами, російській армії не вдається зачепитися, сконцентрувати свої сили будь-де. За такий короткий час вони не навчилися проводити спільні операції — одночасно задіювати повітряні, наземні, морські сили, сили спеціального призначення та кібервійська.

По-друге, і головне, на думку генерала Ходжеса, у ЗСУ все ще є можливості.

"Думаю, що росіяни близькі до свого піку. У них більше немає сотень тисяч додаткових військ або нових танків, які можна було б пустити в бій, — пояснив генерал. — Мені здається, що найближчими тижнями після того, як США разом із союзниками передадуть Україні озброєння, я думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу. І до кінця літа вони відкинуть Росію назад, до лінії 23 лютого".

Раніше Фокус повідомляв, що якби Україну прийняли в ЄС, війна закінчилася б того ж дня. Про це заявив Олексій Арестович. Радник ОП також вважає, що РФ веде таємні переговори з ЄС, намагаючись на роки затягнути прийняття України до складу євроблоку.