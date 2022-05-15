"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией": Подоляк назвал рецепт победы

Советник главы Офиса президента считает, что война в Украине завершится в 2022 году, если западные союзники поддержат страну.

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Украина может победить в войне с Россией уже в 2022 году. Такое предположение на своей странице в Twitter выдвинул советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Чиновник заявил, что Украина, как и весь мир, не заинтересованы в длительной войне с Россией. Он также представил свой рецепт того, как достичь победы.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", — заявил Михаил Подоляк.

Украина продолжает получать военную помощь от США и стран Евросоюза для того, чтобы перейти от оборонительных действий к контрнаступлению и дальнейшему освобождению оккупированных территорий. В частности, на текущей неделе стало известно, что ЕС выделит дополнительные €500 млн на оружие Украине, включая танки и артиллерию. Общая сумма военной помощи составит два миллиарда евро. Также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность в необходимости избавиться от зависимости российской нефти.

В свою очередь, Соединенные Штаты Америки поставили Украине гаубицы М777. Они уже успешно используются на Донбассе, где с помощью этого орудия украинские военнослужащие подбили российскую САУ.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, переломный момент в полномасштабной войне наступит в августе, а к концу 2022 года завершится большая часть активных боевых действий. Офицер также заявил, что президент РФ Владимир Путин болен раком, а в Кремле уже начались процессы по подготовке государственного переворота.