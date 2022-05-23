Немає можливості нав'язати своє бачення: чому переговори Україна-РФ неможливі, — експерт

За словами політолога Петра Олещука, у Кремлі самі зачинили двері в кімнату переговорів через воєнні злочини ЗС РФ на території України та руйнування української інфраструктури.

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Переговори між офіційними делегаціями України та Росії малоймовірні зараз, бо жодна зі сторін не має можливості нав'язати своє бачення кінцевого варіанту закінчення війни. Про це в коментарі Фокусу сказав Петро Олещук, політолог.

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"Проблема в тому, що позиція Росії абсолютно деструктивна. Де-факто сама Росія зачинила всі двері в кімнату переговорів своїми воєнними злочинами. Це вона вторглася в Україну, скоїла величезну кількість воєнних злочинів, зруйнувала українську інфраструктуру. У такій ситуації Україна не може вдати, що цього не було", — говорить він.

У результаті українське суспільство потребує рішучої відповіді.

"І найменше, на що чекає, це вигнання окупантів за межі України. Позиція України чітко озвучена. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно сказав, що Україна вважатиме своєю перемогою: повне виведення російських військ із території України, покарання для воєнних злочинців, виплата компенсацій та репарацій від Росії. Такі умови Україна готова сприймати як справді допустимі", — доповнює Олещук.

Але для Росії такі умови неприйнятні, йдеться у великій статті Фокусу "Переговорів не буде. Чому Україна перестала розмовляти з Росією". По-перше, Кремль працює на внутрішнього споживача, який чекає на результати "спеціальної операції" на території України. І тому на рівні заяв у РФ усе йде за планом — Путін говорить про другу стадію спецоперації, і ось-ось російська армія вийде на межі Луганської області. По-друге, Путін або, швидше за все, Путіну намагаються зберегти обличчя.